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莎拉布萊曼悼念劉歡 憶北京奧運合唱：永懷音樂紳士

莎拉布萊曼悼念劉歡 憶北京奧運合唱：永懷音樂紳士

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北京奧運開幕式，中國男歌手劉歡和英國女歌星莎拉布萊曼演唱主題歌「我和你」。（中新...
北京奧運開幕式，中國男歌手劉歡和英國女歌星莎拉布萊曼演唱主題歌「我和你」。（中新社）

英國歌手莎拉布萊曼（Sarah Brightman）發文悼念已故中國音樂家劉歡，她並追憶兩人曾在2008年北京奧運開幕式合唱主題曲〈我和你〉。

劉歡25日於上海病逝，享壽63歲，代表作品有「心中的太陽」、「好漢歌」、「千萬次的問」、「彎彎的月亮」及古裝劇「後宮甄嬛傳」主題曲「鳳凰于飛」等多首歌曲。他也曾擔任兩季「中國好聲音」系列導師，及三季「中國好歌曲」系列導師。

莎拉布萊曼在臉書寫道：「得知劉歡離世，我感到非常悲傷。2008年北京奧運期間，我有幸與他一起演唱開幕主題曲〈我和你〉。」

她回憶兩人當年在北京奧運開幕式上的合作，並表示：「他是一位令人驚嘆的才華洋溢之人，也是一位真正的紳士。他將被深深懷念。」莎拉布萊曼以「R.I.P.」向劉歡致意，表達哀悼。

劉歡生前談2008年北京奧運主題曲，「這麼重要的一個事，到我手裡了。真的非常忐忑，這是所有音樂人都希望有的機會，我得到了這個機會，我能不能拿得住它」。

當年很多人覺得奧運開幕式，劉歡穿一件簡單黑T恤是否太隨便了。他後來回應，和導演組討論過服裝，也嘗試過西裝和禮服，但覺得黑T恤和黑褲子才是他十幾年來固定的形象，於是就穿著黑T完成表演。

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