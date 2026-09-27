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相識9天閃婚、相守38年 劉歡妻子盧璐8字訣別摯愛

娛樂新聞組／即時報導
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2003年，盧璐曾出版「嫁給劉歡」一書，記錄兩人的生活點滴。（取材自都市現場）
2003年，盧璐曾出版「嫁給劉歡」一書，記錄兩人的生活點滴。（取材自都市現場）

63歲中國著名音樂人劉歡病逝，他的妻子盧璐悲痛寫下「永遠的愛，永遠的痛」，看哭全網，兩人的愛情故事也再度受到關注。劉歡對比他大兩歲的盧璐一見鍾情，兩人相職僅9天就定終身，相守近38年，始終零緋聞，成為影劇圈內罕見的愛情範本。對於劉歡常被說「醜」，盧璐總說：「男人一定要聰明、有才華，長什麼樣無所謂。」有人調侃劉歡「沒脖子」，盧璐也為丈夫發聲：「他有過的，有我作證。他只是胖了。」

據都市現場報導，劉歡對自己的感情生活一直相當低調，而妻子盧璐更是不被外界了解。劉歡從跨入歌壇至今，一直離不開盧璐的背後支持，就算劉歡曾得病去往美國做手術，盧璐也始終陪伴左右，不離不棄。

劉歡和盧璐早年留影。（取材自都市現場）
劉歡和盧璐早年留影。（取材自都市現場）

據了解，兩人的認識源於一場晚會。盧璐原是湖南廣播電視台的節目主持人，曾被譽為湖南衛視的「當家花旦」。1988年的元旦晚會，盧璐擔當主持人兼副導演，負責去北京邀請劉歡。兩人在國際關係學院的筒子樓裡初次見面，劉歡握著她的手低頭不語，卻已一見鍾情。後來，劉歡到長沙參加完晚會，大家一起到張家界去玩了幾天，分別時，劉歡就向她求婚，當時盧璐認識他僅僅9天，但幾乎沒有猶豫就答應了。

兩人於1988年6月8日登記結婚。這段閃婚在當年並不被看好——兩人是姐弟戀、異地戀，劉歡父母也一度反對。但盧璐認定「男人一定要聰明、有才華，長什麼樣無所謂」，義無反顧辭去湖南台的「當家花旦」工作，隨劉歡定居北京。

兩人婚後第一年，劉歡就開始火了，盧璐則退居幕後，操持家庭、協助劉歡事業，舉目無親，這讓她感到很不適應，甚至因為「劉歡老婆」的身分，在工作上要「夾著尾巴做人」。劉歡深知妻子的付出，專門為她創作了歌曲「璐璐」，歷時16年才完成。2003年，盧璐出版「嫁給劉歡」一書，記錄兩人的生活點滴。

2009年，劉歡確診股骨頭缺血性壞死，2010年接受髖關節置換手術。盧璐全程貼身照料，甚至考取康復師資格證，每天為他做理療。兩人育有一女劉一絲（後改名劉熠思），畢業於紐約大學電影學院，2025年10月在重慶完婚，劉歡親自到場見證。

精華 FAQ

  • 兩人因1988年元旦晚會結識，盧璐負責邀請劉歡到長沙演出，初見即一見鍾情。相處9天後，劉歡便向她求婚，盧璐幾乎沒猶豫就答應，隨後登記結婚。

  • 盧璐認為男人最重要的是聰明與才華，不在乎外貌，因此不顧外界對姐弟戀與異地戀的看法，辭去湖南台主持工作，陪劉歡到北京生活，長年退居幕後支持丈夫事業。

  • 劉歡2009年罹患股骨頭缺血性壞死，2010年接受髖關節置換手術，盧璐全程陪伴照料，還考取康復師資格證，每天替他做理療，展現不離不棄的深厚感情。

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