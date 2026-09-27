想演戲到100歲…42歲唐嫣生圖曝光 網讚仍有學生氣質
42歲女星唐嫣日前接連出席蒂芙尼青島活動與第84屆解放日報文化講壇，兩套現場生圖隨即在網路引發熱議，其緊緻自然的面容與舒展氣場被盛讚。不少網友將其生圖與其他同齡女星對比，認為她真實自然的狀態在85後女演員十分突出。有網友說，現在的她仍然有女大學生氣質，也像一位成熟知性的職場大姐姐，自帶沉穩卻親切溫柔。
在青島品牌活動中，唐嫣以黑色深V長裙搭大波浪卷髮亮相；解放日報文化講壇上，則換上利落黑色西裝與黑直長髮，展現優雅沉穩知性的成熟風格。
針對狀態備受推崇，她在講壇上坦言「事業不是一條永遠加速的直線，有需要奔跑的時刻，也有需要停下來積蓄力量的時候」，這種不被外界浪潮裹挾的定力，讓她由內而外透著鬆弛。
她表示希望可以演到70歲、100歲，將表演視為一項沒有止境的事業，這分來自熱愛的篤定被粉絲看作最好的「保養品」。她也曾表達「自信就是最美的」，先看見並認知真實的自我，堅信作為獨立個體值得一切美好發生。
唐嫣於2009年憑「仙劍奇俠傳三」紫萱一角走紅，後以「克拉戀人」、「錦繡未央」等劇成為85後流量花旦代表。2018年與演員羅晉結婚並育有一女，婚後其狀態長期保持穩定。自2024年產後復出參演「繁花」起，多次路透與合影均被網友拿來與先前狀態對比，認為其婚後展現出正向親密關係帶來的幸福感與從容。
她日前接連出席蒂芙尼青島活動與第84屆解放日報文化講壇，兩套現場生圖曝光後迅速在網路發酵，成為外界熱議的焦點。 網友認為她42歲仍保有緊緻自然的面容與舒展氣場，看起來既有女大學生氣質，也像成熟知性的職場大姐姐，整體狀態在85後女演員中很亮眼。 她表示事業不是永遠加速的直線，該奔跑時奔跑、該停下時蓄力，並希望自己能演到70歲甚至100歲，將表演視為一生都不會停止的熱愛。
精華 FAQ
她日前接連出席蒂芙尼青島活動與第84屆解放日報文化講壇，兩套現場生圖曝光後迅速在網路發酵，成為外界熱議的焦點。
網友認為她42歲仍保有緊緻自然的面容與舒展氣場，看起來既有女大學生氣質，也像成熟知性的職場大姐姐，整體狀態在85後女演員中很亮眼。
她表示事業不是永遠加速的直線，該奔跑時奔跑、該停下時蓄力，並希望自己能演到70歲甚至100歲，將表演視為一生都不會停止的熱愛。
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