我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

想演戲到100歲…42歲唐嫣生圖曝光 網讚仍有學生氣質

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐嫣穿著利落黑色西裝出席活動，被讚狀態宛如大學生。（取材自微博）
唐嫣穿著利落黑色西裝出席活動，被讚狀態宛如大學生。（取材自微博）

42歲女星唐嫣日前接連出席蒂芙尼青島活動與第84屆解放日報文化講壇，兩套現場生圖隨即在網路引發熱議，其緊緻自然的面容與舒展氣場被盛讚。不少網友將其生圖與其他同齡女星對比，認為她真實自然的狀態在85後女演員十分突出。有網友說，現在的她仍然有女大學生氣質，也像一位成熟知性的職場大姐姐，自帶沉穩卻親切溫柔。

在青島品牌活動中，唐嫣以黑色深V長裙搭大波浪卷髮亮相；解放日報文化講壇上，則換上利落黑色西裝與黑直長髮，展現優雅沉穩知性的成熟風格。

針對狀態備受推崇，她在講壇上坦言「事業不是一條永遠加速的直線，有需要奔跑的時刻，也有需要停下來積蓄力量的時候」，這種不被外界浪潮裹挾的定力，讓她由內而外透著鬆弛。

她表示希望可以演到70歲、100歲，將表演視為一項沒有止境的事業，這分來自熱愛的篤定被粉絲看作最好的「保養品」。她也曾表達「自信就是最美的」，先看見並認知真實的自我，堅信作為獨立個體值得一切美好發生。 

唐嫣於2009年憑「仙劍奇俠傳三」紫萱一角走紅，後以「克拉戀人」、「錦繡未央」等劇成為85後流量花旦代表。2018年與演員羅晉結婚並育有一女，婚後其狀態長期保持穩定。自2024年產後復出參演「繁花」起，多次路透與合影均被網友拿來與先前狀態對比，認為其婚後展現出正向親密關係帶來的幸福感與從容。

精華 FAQ

  • 她日前接連出席蒂芙尼青島活動與第84屆解放日報文化講壇，兩套現場生圖曝光後迅速在網路發酵，成為外界熱議的焦點。

  • 網友認為她42歲仍保有緊緻自然的面容與舒展氣場，看起來既有女大學生氣質，也像成熟知性的職場大姐姐，整體狀態在85後女演員中很亮眼。

  • 她表示事業不是永遠加速的直線，該奔跑時奔跑、該停下時蓄力，並希望自己能演到70歲甚至100歲，將表演視為一生都不會停止的熱愛。

上一則

張琴3子女全在美國 中秋拒飛長途探孫 笑喊「換他們放假飛回來」

下一則

胡瓜為公益籌款累到失聲 狂噴6種藥又怕中毒

延伸閱讀

臉腫脹僵硬像「科技臉」？38歲舒暢曬最新自拍：我狀態挺好

臉腫脹僵硬像「科技臉」？38歲舒暢曬最新自拍：我狀態挺好
初戀白月光變大叔？李到晛西裝油頭看不見脖子 老了10歲

初戀白月光變大叔？李到晛西裝油頭看不見脖子 老了10歲
不像吳昊宸… 馬伊琍戀愛了？與神祕男並肩坐路邊喝咖啡

不像吳昊宸… 馬伊琍戀愛了？與神祕男並肩坐路邊喝咖啡
息影逾20年 王祖賢首談容貌爭議：不知道我已經60歲了？

息影逾20年 王祖賢首談容貌爭議：不知道我已經60歲了？

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人