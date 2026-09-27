眾星紛憶劉歡 張紀中發布千字文「長歌一曲 永留人間」

劉歡、那英曾同台演唱「同一個世界 同一個夢想」。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉歡25日上午在上海病逝，眾多演藝界人士紛紛發文悼念。

劉歡25日上午在上海病逝，眾多演藝界人士紛紛發文悼念。 重點二： 那英、張藝謀、張紀中等回憶合作往事，讚其音樂影響深遠。

那英、張藝謀、張紀中等回憶合作往事，讚其音樂影響深遠。 重點三：中國音協稱劉歡兼具演唱創作與教育成就，是樂壇標誌人物。

中國著名音樂人劉歡25日上午在上海病逝，享年63歲。消息傳出後，文藝影劇界人士紛紛發文悼念，以不同方式送別這位音樂巨匠。陪伴劉歡近38年的妻子盧璐悲痛寫下「永遠的愛，永遠的痛」，令人鼻酸。那英則在演唱會上哽咽演唱「彎彎的月亮」致敬摯友劉歡，台下觀眾也齊聲應和，場面感人。

據極目新聞報導，春晚導演組26日發文悼念，感念劉歡多年深耕文藝舞台，為春晚留下諸多動人樂章。

張藝謀工作室發布悼文：「『我和你』依然傳唱，音與魂鳥巢留芳。」兩人的緣分源自2008年北京奧運開幕式，張藝謀擔任總導演，劉歡攜手莎拉·布萊曼在鳥巢唱響主題曲「我和你」，成為載入時代史冊的經典時刻。

張紀中發布千字長文「憶劉歡：長歌一曲，永留人間」，首次披露「好漢歌」最初並未定劉歡演唱，因第一位歌手試唱後缺磅礴格局，請劉歡進棚試音，他開口便是「直擊靈魂的力量」，領導當即拍板「這首歌非他不可。

孫楠在社交平台發文：懷念歡哥，永遠的良師益友。歌手韓紅也寫詩悼念：「驚聞歡哥駕鶴去，悲痛欲絕淚難收。三尺講台音容在，清風長伴白雲游。哥哥，您的歌聲猶在耳邊留。劉歡先生一路走好。」

那英與劉歡相識30餘年，同出谷建芬門下。她通過工作室發文：「常想起我們一起唱歌的日子，此刻心痛，不捨。歡哥，謝謝你留下的歌聲和那些年共同走過的一切，我會一直懷念。」

那英常與劉歡同台演出，既是舞台上的伙伴，也是彼此懂得的知己。9月26日成都演唱會上，那英哽咽獻唱「彎彎的月亮」致敬劉歡，全場動容。

其他發文悼念的還有「甄嬛傳」以及「流浪地球」劇組。「甄嬛傳」官微以「鳳凰于飛，翽翽其羽，遠去無痕跡」開篇，感念劉歡賦予「甄嬛傳」綿長的風骨與情緒。孫儷轉發「鳳凰于飛」以此送別。「流浪地球」導演郭帆發布三個哭的表情悼念劉歡；劉歡曾為「流浪地球1」創作演唱主題曲「帶著地球去流浪」，其中28秒長音極具震撼。

馮遠征簡短寫道：「曹可凡回憶兩人私下交往：劉歡飯局上能把每道菜輪番譯成英法雙語，南非演出時錢包護照失竊卻依舊豁達開朗，還帶著大伙夜間尋訪景點。」

中國音樂家協會發文稱，劉歡「集演唱、詞曲創作、影視配樂、音樂教育於一身，是中國當代流行音樂發展歷程中具有標誌性意義的音樂家。劉歡的逝世，是中國音樂界的重大損失。

那英獻唱「彎彎的月亮」致敬劉歡。（取材自游民星空）