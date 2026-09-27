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田曦薇再三叮囑簽名照「不准賣哦」 結果真心被踐踏

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇過去出席時尚大秀大膽露出內衣，吸睛又搶鏡。（取材自微博）
田曦薇過去出席時尚大秀大膽露出內衣，吸睛又搶鏡。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：田曦薇米蘭機場親送簽名照，還連說3次「不准賣哦」
  • 重點二：部分粉絲當場轉賣簽名照，並附面簽視頻作為真品證明。
  • 重點三：事件引爆熱搜，網友怒批倒賣者辜負藝人善意與真心。

田曦薇結束米蘭時裝周行程回國，在米蘭機場給粉絲送簽名照，還自備了一沓提前簽好的照片分給送機粉絲。遞出簽名照，她特意連說三遍「不准賣哦」，被現場粉絲形容為「奶凶式叮囑」，結果轉頭簽名照就被掛上二手平台高價轉賣。大批粉絲為田曦薇心疼，怒批「辜負真心的人吞一萬根針」。

事發在9月26日，田曦薇結束米蘭時裝周行程，在米蘭機場主動向送機粉絲分發親筆簽名照，她不僅給帶照片的粉絲現場簽名，還自備了一沓提前簽好的照片，主動分給沒帶照片的送機粉絲，全程笑著簽名，被讚「寵粉」。

田曦薇在米蘭機場給粉絲送簽名照時連說三遍「不准賣哦」。（取材自微博）
田曦薇在米蘭機場給粉絲送簽名照時連說三遍「不准賣哦」。（取材自微博）

田曦薇在遞出簽名照時，反覆叮囑「不准賣哦」、「不要賣哦」，連說了三遍。結果叮囑語音剛落，部分簽名照當場就被掛上二手平台以「自帶價」形式高價轉賣，甚至附帶面簽視頻作為「正品證明」，轉賣帖中明確寫著「替友出田曦薇米蘭簽名，有面簽視頻」，還強調拍到了簽體，可見是當場拿到後隨即轉手。

而賣家掛出的簽名照，很快顯示成交，部分帖文還顯示「沒了沒了」。

田曦薇今年參加米蘭時裝周，造型沒以前辣。（取材自微博）
田曦薇今年參加米蘭時裝周，造型沒以前辣。（取材自微博）

此事被網友截圖披露後，迅速衝上熱搜，相關話題「田曦薇在米蘭送的簽名被秒賣」、「田曦薇特意叮囑了三遍不准賣」引發大量討論。粉絲們普遍感到憤怒，認為「真心被辜負」、「藝人的善意被明碼標價」、「辜負真心的人吞一萬根針」，擔憂田曦薇看到熱搜後會難受。

有粉絲在網上集體呼籲不要購買倒賣簽名，從源頭切斷利益鏈，有粉絲直言「小田以後都不敢簽了，把機會讓給真心喜歡的人好嗎？」不少網友認為，倒賣者可能並非真粉絲，而是混入送機隊伍的職業簽名販子，專盯藝人活動獲取簽名後變現，感嘆田曦薇的口頭叮囑在利益面前不堪一擊。 

田曦薇今年升格GUCCI大使參加米蘭時裝周。（取材自微博）
田曦薇今年升格GUCCI大使參加米蘭時裝周。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在結束米蘭時裝周行程返國時，主動向送機粉絲發放親筆簽名照，還自備一沓提前簽好的照片，連沒帶照片的粉絲也有機會收到。

  • 田曦薇遞出簽名照時，連說3次「不准賣哦」和「不要賣哦」，希望粉絲珍惜這份心意，但後來仍有人把簽名照轉手出售。

  • 因為部分簽名照被立即掛上二手平台高價轉賣，還附上面簽視頻證明來源，讓粉絲認為藝人善意被利用，紛紛呼籲不要購買倒賣品。

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