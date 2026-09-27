胡歌一家三口罕同框 街頭騎行時3歲女兒近距離被拍到

胡歌載3歲女兒街頭騎行。(取材自微博)

胡歌 一家三口罕見同框！有網友26日在街頭偶遇胡歌、妻子黃曦寧及3歲女兒小茉莉騎行。胡歌戴棒球帽、穿休閒外套，黃曦寧則以白色上衣搭配藍色褲裝，夫妻倆沒有刻意打扮，女兒坐在爸爸自行車前方，一家人低調出行的畫面被近距離拍到，隨即登上熱搜榜。

中華網娛樂報導，照片中，胡歌全程專注騎車，身旁的女兒扎著雙馬尾，穿白色印花T恤、牛仔褲及粉色鞋子，小小身影被座椅遮住部分，只露出側臉和馬尾。黃曦寧則騎著另一輛自行車跟在旁邊，夫妻倆沒有刻意面向鏡頭，整個畫面更像普通家庭的周末出遊。

受網友注意的是胡歌對女兒隱私的保護。從流出的畫面看，小茉莉並未清晰正面曝光，胡歌騎車時也格外注意孩子狀態。粉絲與網友紛紛呼籲，不要因為父母是藝人，就進一步追查孩子的學校、住址或日常活動。對年僅三歲的孩子而言，父母的知名度並不代表她需要承擔被持續曝光的義務。

報導稱，胡歌過去很少主動分享家庭生活。2023年1月，他突然宣布成為父親，簡短寫下「我當爸爸啦」，消息曝光後引發外界關注，但他並未趁著熱度頻繁公開女兒照片，家庭生活始終維持低調。

胡歌也曾談及初為人父時的感受，回憶第一次抱女兒時形容「像抱著一塊豆腐」，小心翼翼，生怕晃到孩子。這些零星分享，讓外界得以看到他作為父親的一面，卻沒有把女兒的成長變成持續曝光的內容。

從「仙劍奇俠傳」的李逍遙，到「琅琊榜」的梅長蘇，胡歌多年來最受關注的始終是作品。如今偶爾被拍到陪女兒騎車，沒有精心安排的家庭大片，也沒有刻意營造的明星光環，反而更接近普通家庭的生活日常。

這次街頭偶遇之所以登上熱搜，或許正因為畫面沒有太多「明星感」，爸爸騎車載著女兒，媽媽在一旁同行，一家人按照自己的節奏度過午後。對公眾人物而言，願意讓工作被看見，卻把家庭保留在聚光燈之外，也是一種清楚的生活邊界。

胡歌一家三口街頭騎行引熱議。(取材自微博)

胡歌。(取材自微博)