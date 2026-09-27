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「范冰冰請還錢」金主公開討債6700萬 5年了一毛沒還

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中國女星范冰冰。（取材自青島新聞網）
中國女星范冰冰。（取材自青島新聞網）

中國女星范冰冰高雲翔主演的電視劇「巴清傳」，2017年已完成拍攝，卻先後因高雲翔在澳洲涉性侵，以及范冰冰2018年爆發稅務風波，至今未能播出。近日，「巴清傳」投資方東陽嗨樂影視娛樂有限公司公開發表「范小姐，請還錢」一文，指法院判決范冰冰關聯公司須返還約6700萬元人民幣，進入強制執行程序5年仍未獲償，引發外界關注。

據東陽嗨樂公開信，公司與范冰冰關聯的無錫愛美神影視文化有限公司於2017年簽約，共同投資拍攝「大秦女首富」，即後來的「巴清傳」。2018年范冰冰捲入稅務風波，被追繳稅款、滯納金及罰款逾8億元人民幣，愛美神公司也受牽連，數月內繳納逾5500萬元人民幣稅款。

雙方其後因投資糾紛訴諸法律。公開信稱，北京市高級人民法院於2021年9月終審判決，愛美神公司須向東陽嗨樂返還本金及收益約6700萬元人民幣。案件進入強制執行後，愛美神公司被指已無可供執行財產，最終於2024年5月被法院裁定破產。裁定書並提到「沒拿到完整的財務帳簿，沒法清算」。

東陽嗨樂進一步質疑愛美神公司資金流向，稱超過2億元人民幣曾由愛美神轉入范冰冰名下兩家個人工作室，另有9334萬元轉給藝人王某及關聯方，其中5000多萬元匯給王某母親，近千萬元則轉入范丞丞名下工作室。公開信並指，范冰冰於2020年9月將愛美神74.5%股權轉給周海國，其餘股權由邢汝祥受讓。

同日下午，范冰冰、周海國及愛美神公司委託律師發表聲明，強調企業責任與個人責任應依法區分，若主張連帶責任須透過訴訟程序；同時要求網絡言論應以客觀證據為基礎，不得主觀臆斷或洩露商業秘密。聲明並表示，民事爭議應透過法定渠道維權，對於僱傭網絡水軍、帳號聯動造勢等侵權行為，將依法追究法律責任。

精華 FAQ

  • 因法院已判定范冰冰關聯的愛美神公司，須返還東陽嗨樂約6700萬元本金及收益，但案件進入強制執行5年仍未獲償，因此以公開信方式催討。

  • 北京市高級人民法院於2021年9月作出終審判決，之後進入強制執行程序；但法院認定愛美神公司已無可供執行財產，並於2024年5月裁定破產。

  • 范冰冰、周海國及愛美神委託律師聲明，稱企業責任與個人責任應依法區分，若要主張連帶責任應走訴訟程序，並要求外界言論以證據為基礎。

范冰冰 澳洲 高雲翔

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