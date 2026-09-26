「歌手」2位總冠軍接連殞落 63歲劉歡病逝 她3年前也驟逝

劉歡病逝享壽63歲。（中新社）

曾演唱經典劇集「後宮甄嬛傳 」片尾曲「鳳凰于飛」、無數膾炙人口金曲的大陸「國寶級歌王」劉歡，今（26）日遭任教單位證實已於25日上午在上海病逝，享壽63歲。消息一出震驚各界，關鍵字迅速衝上微博 熱搜榜冠軍，萬千歌迷悲痛萬分。

劉歡在華語樂壇地位崇高，不僅曾在高難度音樂節目「歌手2019」中一舉擊敗吳青峰、齊豫等實力派唱將奪得歌王稱號，更曾多次受邀擔任「中國好聲音」、「中國好歌曲」等歌唱節目導師，門生無數。

劉歡病逝的消息傳出後，不少資深歌迷悲傷感嘆，這已是「歌手」節目歷史上失去的「第二位歌王」。早在2016年於「我是歌手」第4季勇奪總冠軍的天后李玟（CoCo），於2023年不幸驟逝，如今劉歡也隨之離世，兩位重量級歌王的相繼殞落，成了華語樂壇與無數歌迷心中永遠無法彌補的遺憾。

據對外經濟貿易大學今日發布的訃告顯示，該校退休教師、著名音樂家劉歡於2026年9月25日上午9時52分在上海不幸逝世，文中並未具體說明病因。訃告中特別提到，校方將嚴格遵照劉歡生前的遺願，喪事一切從簡，未來將不成立治喪委員會，亦不舉辦任何告別式與追悼會。

已故天后李玟。（取自微博）