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「歌手」2位總冠軍接連殞落 63歲劉歡病逝 她3年前也驟逝

記者梅衍儂／即時報導
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劉歡病逝享壽63歲。（中新社）
劉歡病逝享壽63歲。（中新社）

曾演唱經典劇集「後宮甄嬛傳」片尾曲「鳳凰于飛」、無數膾炙人口金曲的大陸「國寶級歌王」劉歡，今（26）日遭任教單位證實已於25日上午在上海病逝，享壽63歲。消息一出震驚各界，關鍵字迅速衝上微博熱搜榜冠軍，萬千歌迷悲痛萬分。

劉歡在華語樂壇地位崇高，不僅曾在高難度音樂節目「歌手2019」中一舉擊敗吳青峰、齊豫等實力派唱將奪得歌王稱號，更曾多次受邀擔任「中國好聲音」、「中國好歌曲」等歌唱節目導師，門生無數。

劉歡病逝的消息傳出後，不少資深歌迷悲傷感嘆，這已是「歌手」節目歷史上失去的「第二位歌王」。早在2016年於「我是歌手」第4季勇奪總冠軍的天后李玟（CoCo），於2023年不幸驟逝，如今劉歡也隨之離世，兩位重量級歌王的相繼殞落，成了華語樂壇與無數歌迷心中永遠無法彌補的遺憾。

據對外經濟貿易大學今日發布的訃告顯示，該校退休教師、著名音樂家劉歡於2026年9月25日上午9時52分在上海不幸逝世，文中並未具體說明病因。訃告中特別提到，校方將嚴格遵照劉歡生前的遺願，喪事一切從簡，未來將不成立治喪委員會，亦不舉辦任何告別式與追悼會。

已故天后李玟。（取自微博）
已故天后李玟。（取自微博）

精華 FAQ

  • 對外經濟貿易大學發布訃告指出，劉歡於2026年9月25日上午9時52分在上海不幸逝世，享壽63歲。校方並未在訃告中說明具體病因。

  • 劉歡是華語樂壇公認的國寶級歌王，曾以《歌手2019》擊敗多位實力唱將奪冠，也多次擔任《中國好聲音》《中國好歌曲》等節目導師，培育不少歌手。

  • 因為2016年《我是歌手》第4季總冠軍李玟已於2023年驟逝，如今劉歡也傳出離世，讓《歌手》節目歷史上的兩位歌王接連離開，成為樂壇遺憾。

微博 後宮甄嬛傳

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