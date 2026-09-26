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有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

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曾擔任「中國好聲音」導師、知名音樂人劉歡25日於上海病逝。（取材自劉歡原創音樂公...
曾擔任「中國好聲音」導師、知名音樂人劉歡25日於上海病逝。（取材自劉歡原創音樂公益金）

中國知名音樂人劉歡25日於上海病逝，享年63歲。據澎湃新聞，「後宮甄嬛傳」編曲孟可提到劉歡離世十幾天前，似乎已經預感到自己身體狀況不好，急著要還錢。

此外，劉歡學員、唱作人烏拉多恩稱，劉歡妻子在朋友圈發文：「我永遠的愛，永遠的痛」。

報導指出，孟可形容劉歡「是音樂頑童，一個千古難遇的人」。他回憶兩人多年合作，從2008年人民大會堂「逍遙音樂會」開始，到「甄嬛傳」原聲音樂，再到「闖關東」片尾曲「家園」，他眼中的劉歡不僅歌唱功力深厚，作曲、音樂製作及音樂知識同樣出眾。

孟可表示，合作「甄嬛傳」的配樂，劉歡擔任音樂製作人，負責全劇歌曲作曲，包括「紅顏劫」、「鳳凰于飛」、「菩薩蠻」、「採蓮」、「金縷衣」、「驚鴻舞」等。孟可形容劉歡寫出的旋律「風格超前、有些怪異」，編曲時既要尊重原作，又要考慮聽眾接受程度。

其中，「鳳凰於飛」由劉歡親自演唱，多首女聲歌曲則由姚貝娜演唱。孟可透露，當時劉歡並不認識姚貝娜，便對他說：「老孟，交給你了！」孟可透過姚貝娜的父親姚峰聯繫上她。當時姚貝娜已住院接受化療，但仍堅持完成錄音。

孟可回憶，姚貝娜每接受一次化療，就休息幾天，待身體狀況恢復後錄製一首歌曲，再進行下一輪治療，如此斷斷續續完成多首歌曲。姚貝娜離世後，劉歡還特別致電孟可，兩人感嘆許久。孟可說，她是「一個用生命歌唱的歌者」。

孟可認為，劉歡不只是歌手，也是非常出色的作曲家。他形容劉歡「本身就是知識分子」，會英語、法語、義大利語，並長年在學校講授歐洲音樂史。兩人曾一起欣賞莫札特歌劇「費加洛的婚禮」，劉歡能以不同語言與外國人交流，也能談論歌劇及義大利聲樂作品。

「他很博學。」孟可說，劉歡對音樂知識並非停留在表面，而是真正出於熱愛的「發燒友」。

孟可最後透露，劉歡離世前十多天，「他的太太盧老師聯繫我，說要還我幾萬塊錢。這筆錢源於一次節目錄製，內容最終沒用。我覺得沒必要，一再推辭，他非要給。現在回想，或許歡哥已經預感到自己身體狀況不好，才會急著把這筆錢結清。」

精華 FAQ

  • 孟可表示，劉歡太太在他離世前十多天主動聯繫，說要歸還一筆幾萬元的款項。由於這筆錢原本來自一次未採用的節目錄製，他認為不用特別償還，但對方堅持要給。

  • 孟可認為劉歡不只是歌手，更是非常出色的作曲家與音樂製作人，兼具深厚知識與創作能力。他形容劉歡是音樂頑童、千古難遇，對音樂的熱愛是發自內心的。

  • 孟可指出，劉歡擔任甄嬛傳的音樂製作人，負責紅顏劫、鳳凰于飛、菩薩蠻、採蓮、金縷衣、驚鴻舞等歌曲作曲，並與姚貝娜等歌手合作完成多首經典配樂。

後宮甄嬛傳

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