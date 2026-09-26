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劉歡的歌伴了幾代中國觀眾 從電視劇到奧運 一首首膾炙人口

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中國音樂家劉歡病逝，享年63歲。(中新社)
中國音樂家劉歡病逝，享年63歲。(中新社)

中國音樂家劉歡25日在上海病逝，享年63歲。從「雪城」、「便衣警察」、「北京人在紐約」、「水滸傳」到「甄嬛傳」，再到亞運、北京奧運等重大現場，劉歡的歌聲曾伴隨幾代中國觀眾，也成為1980年代以來中國流行音樂發展的重要聲音。

澎湃新聞報導，1963年出生於天津的劉歡，畢業於北京國際關係學院法國文學專業。1985年，他先後獲得法國大使館舉辦的法語歌曲比賽冠軍，以及北京大學首屆高校英語歌曲比賽冠軍。1986年，他首次進錄音棚並登上電視，演唱英文歌曲及電影「德黑蘭43年」插曲「Une Vie D'amour」。

1987年，劉歡演唱電視劇「雪城」主題曲「心中的太陽」。同期，「便衣警察」劇組也邀請他演唱主題曲「少年壯志不言愁」。1988年，兩部電視劇交替播出，劉歡的歌聲幾乎天天出現在觀眾耳邊。

時任「人民音樂」常務副主編金兆鈞多年後回憶，當年「除了禮拜天，天天都在聽那幾首歌」，不少劇情或許已被遺忘，但歌曲至今仍讓人記得。

▲ 影片來源：Youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

進入1990年代，劉歡的電視劇歌曲涵蓋題材更加廣泛。1991年，他演唱「轆轤·女人和井」主題歌「不能這樣活」；1993年，「北京人在紐約」播出，他演唱的「千萬次的問」成為代表作；1994年「過把癮」的「糊塗的愛」、1995年「東邊日出西邊雨」的「愛之無奈」，則與都市情感題材相連。

1996年，劉歡為「胡雪岩」演唱「情怨」，將流行編曲與戲曲唱腔融合；1998年「水滸傳」播出，「好漢歌」則加入民歌、戲曲元素，成為經典。此後，他還演唱「雍正王朝」的「得民心者得天下」、2001年「笑傲江湖」主題歌，以及「天下糧倉」的「熱天熱地熱太陽」。

▲ 影片來源：Youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

除了電視劇，劉歡也多次出現在重大公共文化活動。1990年，他與韋唯共同演唱北京亞運會宣傳曲「亞洲雄風」；2008年北京奧運會開幕式，他與莎拉布萊曼共同演唱「我和你」。從「亞洲雄風」的磅礴氣勢，到「我和你」的舒緩旋律，兩首歌曲也成為不同時期重大國際活動的代表聲音。

2012年，劉歡為「甄嬛傳」製作原聲音樂並演唱片尾曲「鳳凰於飛」，「紅顏劫」、「菩薩蠻」、「採蓮」、「金縷衣」、「驚鴻舞」等作品也成為他後期重要創作。此前接受「新京報」專訪時，他透露自己已多年沒有製作影視配樂，「這次算是被鄭曉龍拉上賊船」。他認為，如果作品值得，自己願意「再加把火」。

為了製作「甄嬛傳」配樂，劉歡特別前往橫店觀察場景。他說，音樂的聲場大小要盡量與場景相符，否則聽起來會不舒服。整套音樂前後製作3個多月，過程相當辛苦。

談到「甄嬛傳」的歌曲不容易傳唱，劉歡說，鄭曉龍起初也擔心「曲高和寡」，甚至笑稱他「淨寫些只有我自己能唱的東西」。劉歡原本不打算演唱，還說「這一屋子女人的戲，我唱什麼啊」，但鄭曉龍堅持讓他唱，笑稱「那一屋子女人，不也是圍著一個皇上嘛！」

▲ 影片來源：Youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

2010年代後，劉歡也活躍於音樂綜藝。2012年，他擔任「中國好聲音」第一季導師；2014年參與策劃「中國好歌曲」，推動原創音樂。他曾說：「憑一檔電視節目想改變中國原創音樂的現狀是不可能的，但我們總得做點什麼吧，總比天天抱怨要好吧。」

2019年，他與芒果V基金共同發起「劉歡原創音樂專項公益金」，每年出資100萬元資助華語原創音樂人。同年，他以「選手」身分參加「歌手2019」，重新演唱早年曾接觸的法語歌曲「Une Vie D'amour」。

劉歡同時也是長年任教的大學教師。1991年7月起，他在對外經濟貿易大學教授「西方音樂史」，2009年因病暫停授課，2011年8月底重返講台，直到2023年9月退休。

從電視劇主題曲、公共文化活動，到原創音樂推動與大學講台，劉歡的音樂生涯跨越數十年。他的歌聲既是影視作品的一部分，也一次次出現在時代的重要現場。

精華 FAQ

  • 因為他從1980年代起就替多部熱門電視劇演唱主題曲，像《雪城》《便衣警察》《北京人在紐約》《水滸傳》《甄嬛傳》都留下代表作，讓觀眾在劇情之外也記住他的聲音。

  • 他曾與韋唯合唱1990年北京亞運會宣傳曲《亞洲雄風》，也在2008年北京奧運開幕式與莎拉布萊曼合唱《我和你》，兩首歌都成為不同時代的重要國際活動象徵。

  • 他擔任《中國好聲音》導師、參與《中國好歌曲》策劃，並與芒果V基金發起原創音樂公益金資助創作者；同時他長年在大學教授西方音樂史，直到2023年退休。

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