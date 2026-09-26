戲說從頭╱趙今麥搭檔魏大勛 「無可替代」雙強職場戀

趙今麥(左)、魏大勛將在新劇中上演「雙強博弈」。(取材自微博)

由趙今麥、魏大勛領銜主演的都市職場情感劇「無可替代」28日開播，該劇聚焦高壓競爭的諮詢行業，趙今麥飾演初入職場的徐遲，魏大勛則化身城府深沉、帶著復仇計畫歸來的精英合夥人葉信之，兩人從職場對手到互相試探，展開一場沒有絕對輸贏的「雙強博弈」。

「無可替代」釋出首支預告後迅速引發討論，最大的特色是男女主角都沒有套上傳統偶像劇的道德光環。徐遲並非單純等待前輩提攜的菜鳥，而是抱持「絕不被取代」的信念闖進頂尖諮詢公司，在利益與規則之間尋找自己的位置；葉信之表面上是提攜後輩的精英合夥人，背後卻藏著多年未解的復仇計畫，兩人既可能並肩合作，也隨時可能成為彼此最大的對手。

預告中，趙今麥與魏大勛多次上演眼神交鋒，看似普通的對話，其實暗藏試探。兩人之間甚至帶有曖昧情愫，但與其說是傳統愛情戲，更像是在感情與利益之間不斷衡量。劇中人物不再靠「你誤會我、我不解釋」的低智誤會拖延劇情，而是透過談判、試探甚至直接攤牌推進故事，讓男女主角的關係始終處於合作與對立之間。

除了男女主角，白冰、周奇、楊玏、胡意旋、王媛可等演員也加入演出，呈現諮詢業不同位置的職場眾生相。劇情直面學歷偏見、同事搶功、上級設局及職場壓力等現實問題，每個角色都有自己的利益考量，也因此沒有絕對的好人或壞人。

其中，「我只擅長當女王」、「沒有人是無可取代的，包括我」等台詞，也被網友視為劇集人物性格的直接寫照。相較部分職場劇常以單純善惡畫分角色，「無可替代」刻意將人物放在道德與職場規則的灰色地帶，讓每個決定都可能牽涉利益交換。

值得注意的是，劇集定檔消息公布後，優酷預約量接連突破100萬、200萬，並入選央視「大劇看總台」片單，顯示播出前已累積一定關注度。

令人關注的是，趙今麥、魏大勛兩人的角色都不再只是單純的「正派」或「好人」。究竟這場充滿算計的職場攻防，最後會如何牽動兩人的感情，也成為該劇目前最受期待的看點。