物以稀為貴？譚松韻爆「蘭香」僅1場吻戲 劉學義揭太熟頻笑場

「蘭香如故」爆出，劉學義(左)和譚松韻(右)全劇只有一場吻戲。(取材自微博)

古裝劇「蘭香如故」自開播以來憑藉精緻的質感與細膩的情感線吸引觀眾追劇。然而，女主角譚松韻近日在綜藝節目「毛雪汪」中親自拋出震撼彈，驚爆「蘭香如故」全劇竟然「只有一場吻戲」，而且這場關鍵的親密戲，還是拍攝後期順劇本時臨時決定加上的。消息一出立刻衝上微博 熱搜。

許多追劇網友得知後感到遺憾，因為「蘭香如故」的感情線占據了近一半的篇幅，且前期男女主角幾乎沒有親密互動，急得粉絲一直發文催更、求撒糖。得知全劇「真的只有一場吻戲」後，不少期待甜寵橋段的網友打趣表示，「被整不會了」、「這也太克制了」、「簡直是苦行僧式追劇」。

不過，譚松韻透露，這場唯一的吻戲正是在劇中備受好評的「雪中馬車吻別」。當時主創團隊一致認為男女主角的情感已積蓄至最高峰，若沒有一個情感爆發點未免太過遺憾，才在現場決定加戲。

畫面中沒有煽情的對白與慢動作鋪墊，只有漫天大雪中隱忍而深情的道別，被網友封為「物以稀為貴」的頂級浪漫。

談到與男主角劉學義的合作，譚松韻笑稱兩人私下太過熟絡，拍親密戲時反而成了巨大考驗。她透露兩人經常「一對視就忍不住笑場」，連一旁的導演都跟著爆笑。劉學義也在節目中補充了他的「親密戲理論」，笑言，「親密戲最好是在彼此不熟的時候拍，那種害羞靦腆在鏡頭前最真實；一旦太熟，就變成『哥們，親個嘴吧』的兄弟氛圍」。

雖然親密鏡頭極少，但「蘭香如故」憑藉隱忍的情緒與眼神拉扯打動無數觀眾。這場臨時加碼的吻戲，也因為極致的情感堆疊成為全劇經典名場面。