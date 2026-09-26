你一定聽過劉歡的歌：「甄嬛傳」片尾曲就是他唱的

陳建斌(左)、孫儷主演「後宮甄嬛傳」觀看熱度不減，每年刷新紀錄。(圖／八大電視提供)

中國音樂人劉歡25日在上海病逝，享年63歲。劉歡一生代表作眾多，「後宮甄嬛傳 」片尾曲「鳳凰于飛」就是由他作詞作曲並親自演唱，其沉鬱大氣的唱腔與劇集的古典氣韻完美融合，成為華語影視OST的標桿之作。

現代快報報導，值得注意的是，演唱「甄嬛傳」片頭曲的「紅顏劫」的姚貝娜，已於2015年因病離世。至此，「甄嬛傳」原聲帶的兩位主要演唱者都已謝幕。巧合的是劉歡訃告發布當日，正是姚貝娜生日。

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「後宮甄嬛傳」是中國2011年的一部古裝宮廷劇，由孫儷 、陳建斌、蔡少芬主演。電視劇發行後在兩岸三地獲得高收視率且頻繁重播，台灣每年過年還上演「甄嬛傳馬拉松直播」，被視為電視史上最具影響力的華語劇集之一。如今那些嵌入劇情的旋律，曾陪著無數觀眾走過劇中的愛恨沉浮，如今再聽只剩滿紙悵然。

而劉歡最後一次公開舞台演唱，是在2025年12月31日的B站跨年晚會。當晚上海金山城市沙灘寒風凜冽，劉歡作為零點壓軸嘉賓登場，首次現場演繹「我欲成仙」，並演唱代表作「千萬次的問」。即便天寒凍得指尖微顫，他的嗓音依舊厚重遼闊、氣韻十足，開口便喚醒幾代人的集體記憶，引得觀眾幾度動容。