我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

「武媚娘傳奇」李治廷悶聲辦大事 突曬照宣布當爸：圓滿了

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李治廷公開自己升格人父的喜悅。(取材自微博)
李治廷公開自己升格人父的喜悅。(取材自微博)

中秋佳節，娛樂圈再添一抹暖色喜訊。港星李治廷在社群平台上無預警官宣升級當爸，並曬出溫馨合照，配文感性寫下，「新添一員，闔家圓滿」，將節日的團圓意象與新生命降臨的喜悅完美交織，瞬間登頂熱搜。

照片中，李治廷用溫暖的大手溫柔托著新生兒嬌嫩的小手，身邊還貼心擺放著月餅與小花點心，畫面洋溢著濃濃的父愛與家庭溫情。這次毫無預警的喜訊讓廣大網友驚喜不已，紛紛湧入留言區獻上祝福，大讚他「悶聲辦大事」，在喧鬧的娛樂圈裡始終低調地將家人保護得無微不至。

事實上，李治廷對私生活一向十分保護。他的妻子是圈外中外混血兒，比他小5歲，兩人相戀多年且感情十分穩定。2019年他首度公開認愛時，便懇請外界給予空間、勿過度關注圈外女友；2023年3月他在活動上戴著婚戒宣布已於國外低調舉辦婚禮，如今順利升格為人父。

從歌手、演員再到如今的新科新手爸爸，李治廷入行至今累積了許多令人印象深刻的影視作品。他的大銀幕處女作「歲月神偷」飾演品學兼優卻身患重病的大哥「羅進一」，真摯清新的演技讓他一舉榮獲第29屆香港電影金像獎「最佳新演員」，並憑藉演唱主題曲「歲月輕狂」奪下「最佳原創電影歌曲」。

隨後他在古裝大戲「武媚娘傳奇」中飾演深情睿智的唐高宗「李治」、在經典電影「寒戰」系列中飾演廉政公署（ICAC）首席調查主任「張國標」，更曾為了在電影「李小龍」中挑戰演出青年時期的功夫巨星而苦練體能與武術，展現出高度的敬業精神。

精華 FAQ

  • 他在中秋節無預警宣布當爸，並曬出一家人的溫馨合照，以「新添一員，闔家圓滿」分享新生命降臨的喜悅，瞬間引發熱議與祝福。

  • 內文指出他妻子是圈外中外混血兒，比他小5歲，兩人相戀多年且感情穩定；他先前認愛與宣布婚訊時，都曾請外界給予空間，作風相當低調。

  • 他以《歲月神偷》出道並拿下香港電影金像獎最佳新演員，也憑主題曲獲最佳原創電影歌曲；之後在《武媚娘傳奇》《寒戰》系列等作品中持續累積代表作。

香港

上一則

天心遺憾「我們六個」落馬金鐘 老公比她還難過

下一則

觀影說劇／小布「野獸之心」野外求生 挨凍受苦全部來真的

延伸閱讀

李治廷當爸了 中秋曬嬰兒小手：闔家圓滿

李治廷當爸了 中秋曬嬰兒小手：闔家圓滿
愷樂神秘老公終於曝光 生完雙胞胎首入鏡「一家五口」

愷樂神秘老公終於曝光 生完雙胞胎首入鏡「一家五口」
唱紅「南方姑娘」…趙雷演唱會曬照官宣當爸 疑與兒同台

唱紅「南方姑娘」…趙雷演唱會曬照官宣當爸 疑與兒同台
費城鶴山公所舉行中秋佳節團圓宴會 月圓人團圓 鄉情暖費城

費城鶴山公所舉行中秋佳節團圓宴會 月圓人團圓 鄉情暖費城

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26

超人氣

更多 >