「武媚娘傳奇」李治廷悶聲辦大事 突曬照宣布當爸：圓滿了
中秋佳節，娛樂圈再添一抹暖色喜訊。港星李治廷在社群平台上無預警官宣升級當爸，並曬出溫馨合照，配文感性寫下，「新添一員，闔家圓滿」，將節日的團圓意象與新生命降臨的喜悅完美交織，瞬間登頂熱搜。
照片中，李治廷用溫暖的大手溫柔托著新生兒嬌嫩的小手，身邊還貼心擺放著月餅與小花點心，畫面洋溢著濃濃的父愛與家庭溫情。這次毫無預警的喜訊讓廣大網友驚喜不已，紛紛湧入留言區獻上祝福，大讚他「悶聲辦大事」，在喧鬧的娛樂圈裡始終低調地將家人保護得無微不至。
事實上，李治廷對私生活一向十分保護。他的妻子是圈外中外混血兒，比他小5歲，兩人相戀多年且感情十分穩定。2019年他首度公開認愛時，便懇請外界給予空間、勿過度關注圈外女友；2023年3月他在活動上戴著婚戒宣布已於國外低調舉辦婚禮，如今順利升格為人父。
從歌手、演員再到如今的新科新手爸爸，李治廷入行至今累積了許多令人印象深刻的影視作品。他的大銀幕處女作「歲月神偷」飾演品學兼優卻身患重病的大哥「羅進一」，真摯清新的演技讓他一舉榮獲第29屆香港電影金像獎「最佳新演員」，並憑藉演唱主題曲「歲月輕狂」奪下「最佳原創電影歌曲」。
隨後他在古裝大戲「武媚娘傳奇」中飾演深情睿智的唐高宗「李治」、在經典電影「寒戰」系列中飾演廉政公署（ICAC）首席調查主任「張國標」，更曾為了在電影「李小龍」中挑戰演出青年時期的功夫巨星而苦練體能與武術，展現出高度的敬業精神。
他在中秋節無預警宣布當爸，並曬出一家人的溫馨合照，以「新添一員，闔家圓滿」分享新生命降臨的喜悅，瞬間引發熱議與祝福。 內文指出他妻子是圈外中外混血兒，比他小5歲，兩人相戀多年且感情穩定；他先前認愛與宣布婚訊時，都曾請外界給予空間，作風相當低調。 他以《歲月神偷》出道並拿下香港電影金像獎最佳新演員，也憑主題曲獲最佳原創電影歌曲；之後在《武媚娘傳奇》《寒戰》系列等作品中持續累積代表作。
精華 FAQ
他在中秋節無預警宣布當爸，並曬出一家人的溫馨合照，以「新添一員，闔家圓滿」分享新生命降臨的喜悅，瞬間引發熱議與祝福。
內文指出他妻子是圈外中外混血兒，比他小5歲，兩人相戀多年且感情穩定；他先前認愛與宣布婚訊時，都曾請外界給予空間，作風相當低調。
他以《歲月神偷》出道並拿下香港電影金像獎最佳新演員，也憑主題曲獲最佳原創電影歌曲；之後在《武媚娘傳奇》《寒戰》系列等作品中持續累積代表作。
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