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井柏然合體劉雯 當眾被喊Luke 「早春」CP粉不滿

娛樂新聞組／綜合報導
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井柏然(左)與超模劉雯(右)前一日才並肩看秀，引起關注。(取材自微博)
井柏然(左)與超模劉雯(右)前一日才並肩看秀，引起關注。(取材自微博)

因主演「早春晴朗」人氣攀升的井柏然，近日與國際超模劉雯一同現身好友李榮浩上海演唱會，沒想到李榮浩一句「你們深愛的那個Luke今天也在現場」，意外掀起爭議。由於井柏然在劇中飾演男主角「Luke（欒念）」，與孫千飾演的「Flora」累積高人氣CP熱度，李榮浩當場將「Luke」與現實女友劉雯連結，讓部分入戲較深的劇粉難以接受。

井柏然、劉雯日前才一同出席香奈兒上海大秀，隔天又被目擊現身李榮浩演唱會。演唱會互動環節中，李榮浩不僅大方點名坐在包廂內的兩人，更笑稱身旁坐著「雯太太（劉雯）」，逗得全場笑聲不斷。

由於「早春晴朗」剛收官不久，劇中井柏然飾演的「Luke（欒念）」與孫千飾演的「Flora」仍擁有高熱度CP粉絲，李榮浩這句玩笑因此意外踩中部分劇粉敏感點。有人在微博喊話「請把Luke還給Flora」，認為現實戀情不應與劇中角色產生連結，相關討論也迅速登上熱搜。

事實上，這場風波延續了「早春晴朗」播出期間累積的粉圈情緒。今年9月初，劉雯曾在海外社交平台低調按讚井柏然的新劇宣傳照，沒有留下任何文字，截圖被搬回微博後，卻遭部分劇粉批評「掃興」甚至「宣示主權」。

但在此之前，她又曾因劇宣期間與井柏然搭乘同班航班時刻意分開、全程保持距離，被部分網友稱為「最貼心嫂子」。如今從避嫌到按讚都引發爭議，也讓「劉雯從頭到尾又做錯了什麼」登上熱搜。

面對接連而來的討論，不少網友替劉雯抱不平，認為她在劇播期間已盡量避免與井柏然公開互動，沒有主動炒作現實戀情，私下陪伴男友觀看好友演唱會也屬正常生活。

從「避嫌被誇」到「按讚被批」，如今又因李榮浩一句「Luke」再掀爭議，井柏然與劉雯的現實戀情意外成為「早春晴朗」劇粉情緒的延伸，也再次凸顯戲劇角色與演員現實生活之間的敏感界線。

李榮浩在演唱會上點名「Luke今天也在現場」，意外掀起爭議。(取材自微博)
李榮浩在演唱會上點名「Luke今天也在現場」，意外掀起爭議。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在互動時提到「你們深愛的那個Luke今天也在現場」，並把井柏然劇中角色與現實中的劉雯連結。這讓部分入戲很深的劇粉覺得不適，認為踩到敏感點。

  • 因為《早春晴朗》剛收官不久，井柏然與孫千在劇中組成的Luke、Flora CP熱度很高，粉絲仍沉浸角色關係。當現實戀情被拿來與劇中人物連結時，便容易引發反彈。

  • 她曾低調按讚井柏然的新劇宣傳照，被部分劇粉批評像在宣示主權；但也有人認為她劇宣期間刻意避嫌、同班航班分開行動很貼心。這些細節都被粉圈放大解讀。

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