魏大勛、羅雲熙獻聲 演員中秋晚會開唱挨酸 評價兩極

男演員羅雲熙登上中秋晚會獻唱。(取材自微博)

一年一度的中秋 佳節剛過，各大電視台與平台推出的中秋晚會盛況空前，然而社群平台上卻掀起一波熱烈討論。關鍵字「中秋晚會全是演員在唱歌」火速登上熱搜，吸引數萬名網友討論。不少觀眾質疑節目編排缺乏專業度，直呼「術業有專攻」，但也有另一派網友出面反駁，認為這是多元跨界的嘗試，且現場不乏實力派歌手鎮場。

許多網友指出，台上映入眼簾的多是演員拿起麥克風深情款款演唱，包括于和偉、田雨、李雪琴、姜妍、魏大勛、羅雲熙及毛曉彤等。許多觀眾認為演員的歌唱表現雖中規中矩，但缺乏令人驚豔的聲樂感染力，甚至有人質疑部分節目疑似對口型假唱。

網友紛紛吐槽，「演員唱得跟KTV一樣，既不難聽也不驚豔」、「歌手去演戲、演員來唱歌，難道娛樂圈角色互換了？」、「演戲都還沒演好，就跑來晚會到處刷臉」，更有酸民直言，「聽完完全沒有想去『聽歌識曲』的衝動，少了耳目一新的感覺。」

面對批評聲浪，不少觀眾為晚會平反，指出節目名單中其實不乏頂尖專業歌手。包括周深、孫楠、譚維維、陳楚生、郁可唯、齊豫、李宇春以及國際聲樂家莎拉布萊曼（Sarah Brightman）等人皆有獻唱。其中陳楚生以一曲「月下煮茶」展現溫柔嗓音，將鄉愁具象化，獲讚「高質感演唱」；聲樂家吳碧霞與蔡程昱合作的「廣寒宮」更是以華麗花腔與金色男高音撐場，展現專業歌手的硬實力。

此外，也有部分觀眾為跨界演員發聲，指出如萬茜、劉濤、秦海璐等演員本身就有發片經驗或參加過歌唱綜藝，唱功並不輸專業歌手。娛樂圈業界人士分析，大型晚會為了照顧不同受眾與流量需求，往往會採取「流量演員＋實力歌手」的組合，演員能帶來話題性與親和力，歌手則負責穩住音樂品質。如何在「節目新鮮感」與「專業演唱水準」之間取得平衡，考驗著未來各大晚會製作團隊的智慧。