劉歡病逝／吉克雋逸黑頭像悼恩師 林志炫：大哥奔月去了

吉克雋逸(右)全平台帳號頭像變更為純黑色，以無聲的方式悼念恩師劉歡(左)。（取材自中國好聲音微博）

被譽為中國最知名的「音樂之父」的男歌手劉歡於上海病逝，享年63歲。歌手吉克雋逸全平台帳號頭像變更為純黑色，以無聲的方式悼念恩師。

澎湃新聞網報導，劉歡集音樂教育、音樂創作和歌唱於一身。從1987年演唱「心中的太陽」正式出道，到「少年壯志不言愁」、「彎彎的月亮」、「千萬次的問」、「好漢歌」，再到2008年北京奧運開幕式上與莎拉布萊曼合唱「我和你」，他的歌聲跨越了多個時代，成為國民記憶的一部分。

2014年，他發起和策劃「中國好歌曲」，出任導師。2019年，他更以個人名義捐贈資金設立「劉歡原創音樂公益金」，為華語原創音樂搖旗吶喊。

歌手吉克雋逸2012年參加「好聲音第一季」，獲得四位導師轉身，最終加入劉歡戰隊，並奪得組內冠軍；師徒之後多次同台、吉克雋逸當劉歡演唱會嘉賓。2017吉克雋逸登央視春晚，賽後第一時間給劉歡拜年，她稱每年都會拜年。

「好聲音第一季」中，劉歡曾評價吉克雋逸：「我可以明確地告訴你，無論跟著我們誰，我保證你的前途是非常光明的。」

林志炫也悼念劉歡：「我心中重要的音樂家教育家歌唱家劉歡大哥，在今年中秋走了，致上深深的悼念，就當他奔月去了，以後的中秋多想念一個人。」

不同於許多只在舞台上發光的明星，劉歡在講台上的魅力同樣令人難忘。他主講的「西方音樂史」是對外經貿大學的美育經典課程，課堂上常常座無虛席，深受學生喜愛。

他信奉「教學相長」、「功夫在詩外」，鼓勵學生學一些看似「無用」的知識，修身養性，提高審美。他30年如一日堅守一方講台，把音樂的美育精神種在了無數貿大學子心中。

此外，他還為母校校歌「UIBE之歌」作曲，以激揚深情的旋律承載校訓精神，成為全體貿大人共同的精神印記。