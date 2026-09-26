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「微微一笑」AI換臉「抹去鄭爽」重上線 網酸：甜寵劇直接變恐怖片

娛樂新聞組／即時報導
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「微微一笑很傾城」透過AI「抹去」女主鄭爽(上)的臉，替換為新人演員王朱悅(下)...
「微微一笑很傾城」透過AI「抹去」女主鄭爽(上)的臉，替換為新人演員王朱悅(下)。(取材自微博)

甜寵劇瞬間變恐怖片！2016年暴紅的「微微一笑很傾城」，因女主角鄭爽遭官方列為「劣跡藝人」全面封殺，劇集慘遭下架。如今平台為了盤活資產，透過最新AI技術「抹去鄭爽」，將女主角面部悉數替換為新人演員王朱悅，並更名為「一笑傾城」於近日重上線。然而，新版女主表情僵硬、頭身比例不協調所產生的「恐怖谷效應」，讓大批網友直呼「甜寵劇直接變恐怖片」。

優酷平台近日將舊劇「微微一笑很傾城」升級至4K畫質，並更名為「一笑傾城」重新上線。新版完整保留了男主角楊洋飾演的「肖奈」、其他配角戲分與經典劇情，僅將鄭爽飾演的女主角「貝微微」面部，透過最新AI技術悉數替換為新人演員王朱悅。劇集上線首日即衝上平台熱播榜前五名，話題直衝熱搜。

然而，AI重製效果引發兩極討論。許多觀眾直言「太奇怪了」、「表情僵硬且與肢體脫節」，甚至出現頭身比例不諧調的「恐怖谷效應」；不過也有影迷表示，為了男主角楊洋仍會買單，女主角戲分選擇忽略即可。

面對熱議，被替換面部的演員王朱悅隨後公開發文回應。王朱悅過去曾參演影視作品，近年已逐漸將事業重心轉往幕後工作。她證實確實是「本人授權換臉」，並坦言自己的形象與大眾心中的經典校花角色存在落差，誠懇向觀眾致歉。她更展現幽默性格，搞笑希望網友能「輕一點噴」，率真態度意外獲得不少網友好感。

精華 FAQ

  • 原劇是2016年暴紅的《微微一笑很傾城》，因女主角鄭爽遭封殺而一度下架。優酷如今將其升級為4K並更名《一笑傾城》，重新放回平台播出。

  • 新版完整保留楊洋飾演的男主角、配角戲分與經典劇情，僅把鄭爽飾演的女主角臉部，透過AI技術替換成新人演員王朱悅的面部。

  • 因為不少觀眾認為換臉後表情僵硬、與身體動作不協調，甚至出現頭身比例失衡的恐怖谷效應；但也有影迷表示，為了楊洋仍願意接受並選擇忽略女主戲分。

鄭爽

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