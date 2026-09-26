憑「蘭香如故」反派翻紅… 李夢耍大牌舊事被翻出 親上火線反擊

李夢在「蘭香如故」中飾演的「趙星棠」讓人恨得牙癢癢。(取材自微博)

憑藉熱播劇「蘭香如故」中「趙星棠」一角再度翻紅的女演員李夢，近日又陷入「耍大牌」爭議。有幕後人員在網上爆料，李夢拍攝于正擔任製片人的「墨雨雲間」時，曾在開機首日遲到數小時，甚至傳出因片酬問題導致工作態度受質疑，讓她多年來的「難搞」標籤再度被翻出。不過，面對過去長期纏身的爭議，李夢近日受訪時首度正面回應，更直言，「我沒有耍大牌，也沒有難搞」。

李夢的片場爭議由來已久。2015年，她出演劇版「白鹿原」中「白靈」一角，拍攝兩個多月、完成40多場戲後突然被換角，當時外界盛傳她因頻繁遲到、擅自改詞加戲等問題與劇組關係惡化，已拍素材也因此作廢。拍攝電影「老腔」時，她同樣被指曾讓劇組在寒冬中等候，並因臨時要求調整戲分與製片人發生衝突，後來甚至缺席電影首映，引發批評。

此外，張頌文 在綜藝節目「我就是演員」中分享的「蘋果事件」，更成為李夢多年來最具代表性的爭議。據張頌文描述，拍攝「隱秘的角落」一場削蘋果戲時，李夢因對前一條表演效果滿意，要求道具組找到一顆「完全一樣」的蘋果，讓工作人員深夜四處尋找。事件曝光後，她被不少網友批評過於難搞。

然而，李夢近日首度還原當時情況。她透露，第一個鏡頭使用的是紅蘋果，補拍特寫時，道具組卻拿來一顆顏色明顯不同的黃綠色蘋果，如果直接接在前一鏡頭後面，畫面便會出現明顯穿幫。她強調，自己當時要求更換蘋果，是為了維持鏡頭連貫及表演細節，並非刻意為難工作人員。

不過，李夢也沒有完全否認自己過去存在問題。她曾坦言，年輕時確實性格有缺陷，容易過度自我、執著細節，也沒有充分意識到影視製作是一項需要所有人共同合作的工作。如今面對外界多年來的質疑，她表示不會只靠言語替自己辯解，而是希望「用實際行動和作品講話」。