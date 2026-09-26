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自爆幕後秘辛… 肖戰拍「十日終焉」入戲太深 連做15天噩夢

娛樂新聞組／即時報導
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肖戰稱拍攝「十日終焉」期間，竟然「連續半個月天天做夢」。(取材自微博)
肖戰稱拍攝「十日終焉」期間，竟然「連續半個月天天做夢」。(取材自微博)

頂流男神肖戰憑藉扎實演技與極高敬業度備受好評。近日，他在接受時尚雜誌專訪時透露，今年4月在青島拍攝懸疑劇「十日終焉」期間，因高度沉浸於角色與壓抑氛圍中，竟然「連續半個月天天做夢」，夢裡自己一直被困在劇中那個約15平米的小房間裡，引發網友熱議。

據悉，「十日終焉」改編自熱門IP，劇情涉及強烈的「輪迴循環」與生死博弈設定，大量核心心理戰與推理戲分都在狹小的密閉空間內進行。肖戰在劇中飾演性格亦正亦邪、極具複雜度的男主角「齊夏」。為了將角色猜疑、冷靜又緊繃的狀態完美呈現，肖戰每日高強度連軸轉，甚至頻繁拍攝大夜戲。

他回憶道，拍攝時經常拍到「忘我、忘記時間」，這種極致的專注甚至延續到了睡眠中。「我不是演員肖戰，而是房間裡真實的一員，在做一些和劇情相關的事」，連續半個月天天夢見被困在15平米小房間的經歷，讓他體會到了「日有所思，夜有所夢」的極致感，但也側面證實了他對角色的全心投入。

面對高壓與入戲過深，肖戰將這份張力轉化為創作養分。他積極與導演許宏宇溝通，力求在無限流題材中展現生活化的細節，避免角色陷入臉譜化。為了保持表演最鮮活的「不確定感」，他在現場甚至減少觀看監視器回放，寧願保留最真實的瑕疵與靈感。

殺青當晚，他發布了一張水窪中倒映血月的照片，為齊夏這段充滿宿命感的旅程畫下句點。

極致的敬業付出也體現在體能上，據悉他在殺青時暴瘦近9公斤。此新聞一出，「肖戰拍十日終焉連續做半個月夢」迅速登上熱搜，不少粉絲紛紛表示期待，「這就是好演員的沉浸式表演，迫不及待想看齊夏了」。

精華 FAQ

  • 他在青島拍攝期間高度沉浸於角色與壓抑氛圍中，加上劇情多在狹小密閉空間展開，長期精神緊繃，連睡覺時都像仍在劇中。

  • 該劇改編自熱門IP，主打輪迴循環與生死博弈，許多核心心理戰和推理戲都在約15平米的小房間內完成，場景極具壓迫感。

  • 他與導演許宏宇反覆溝通，盡量加入生活化細節，並減少看監視器回放，保留表演的不確定感；殺青時還傳出暴瘦近9公斤。

肖戰

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