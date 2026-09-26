我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「公共負擔」新政 紐約福利自動登記案縮水

沿海風暴襲紐約 多地進入緊急狀態 州府籲避免不必要出行

李榮浩喊「Luke」掀CP戰… 井柏然合體劉雯 惹怒「早春」劇粉

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
井柏然與超模劉雯前一日才並肩看秀，引起關注。(取材自微博)
井柏然與超模劉雯前一日才並肩看秀，引起關注。(取材自微博)

因主演「早春晴朗」人氣攀升的井柏然，近日與國際超模劉雯一同現身好友李榮浩上海演唱會，沒想到李榮浩一句「你們深愛的那個Luke今天也在現場」，意外掀起爭議。由於井柏然在劇中飾演男主角「Luke（欒念）」，與孫千飾演的「Flora」累積高人氣CP熱度，李榮浩當場將「Luke」與現實女友劉雯連結，讓部分入戲較深的劇粉難以接受。

井柏然、劉雯日前才一同出席香奈兒上海大秀，隔天又被目擊現身李榮浩演唱會。演唱會互動環節中，李榮浩不僅大方點名坐在包廂內的兩人，更笑稱身旁坐著「雯太太（劉雯）」，逗得全場笑聲不斷。

由於「早春晴朗」剛收官不久，劇中井柏然飾演的「Luke（欒念）」與孫千飾演的「Flora」仍擁有高熱度CP粉絲，李榮浩這句玩笑因此意外踩中部分劇粉敏感點。有人在微博喊話「請把Luke還給Flora」，認為現實戀情不應與劇中角色產生連結，相關討論也迅速登上熱搜。

事實上，這場風波延續了「早春晴朗」播出期間累積的粉圈情緒。今年9月初，劉雯曾在海外社交平台低調按讚井柏然的新劇宣傳照，沒有留下任何文字，截圖被搬回微博後，卻遭部分劇粉批評「掃興」甚至「宣示主權」。

但在此之前，她又曾因劇宣期間與井柏然搭乘同班航班時刻意分開、全程保持距離，被部分網友稱為「最貼心嫂子」。如今從避嫌到按讚都引發爭議，也讓「劉雯從頭到尾又做錯了什麼」登上熱搜。

面對接連而來的討論，不少網友替劉雯抱不平，認為她在劇播期間已盡量避免與井柏然公開互動，沒有主動炒作現實戀情，私下陪伴男友觀看好友演唱會也屬正常生活。

從「避嫌被誇」到「按讚被批」，如今又因李榮浩一句「Luke」再掀爭議，井柏然與劉雯的現實戀情意外成為「早春晴朗」劇粉情緒的延伸，也再次凸顯戲劇角色與演員現實生活之間的敏感界線。

李榮浩在演唱會上點名「Luke今天也在現場」，意外掀起爭議。(取材自微博)
李榮浩在演唱會上點名「Luke今天也在現場」，意外掀起爭議。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他當場提到「你們深愛的那個Luke今天也在現場」，並把井柏然劇中角色與現實女友劉雯連結。由於劇粉對Luke和Flora CP熱度很高，部分人認為這句玩笑踩到敏感點。

  • 兩人先一起出席香奈兒上海大秀，隔天又被目擊現身李榮浩上海演唱會。演唱會上李榮浩還笑稱劉雯是「雯太太」，讓現場氣氛熱鬧，也讓相關話題迅速延燒。

  • 因為劉雯在劇播期間已盡量避嫌，曾與井柏然刻意分開搭機，也只是低調按讚新劇宣傳照，沒有主動炒作戀情。網友認為她只是正常陪伴男友，卻被過度放大解讀。

微博

上一則

劉歡的歌伴了幾代中國觀眾 從電視劇到奧運 一首首膾炙人口

下一則

「歌手」2位總冠軍接連殞落 63歲劉歡病逝 她3年前也驟逝

延伸閱讀

「早春晴朗」熱播後首度公開同框 井柏然、劉雯「大大方方」登熱搜

「早春晴朗」熱播後首度公開同框 井柏然、劉雯「大大方方」登熱搜
女友宣示主權？井柏然送劉雯衣服給孫千 CP粉瞬間清醒

女友宣示主權？井柏然送劉雯衣服給孫千 CP粉瞬間清醒
「欒念」太深情…井柏然被問「拍戲是否愛上過對手」 秒答掀熱議

「欒念」太深情…井柏然被問「拍戲是否愛上過對手」 秒答掀熱議
走過7年情變傳聞 井柏然、劉雯合體放閃 1動作破謠言

走過7年情變傳聞 井柏然、劉雯合體放閃 1動作破謠言

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了