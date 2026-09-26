李榮浩喊「Luke」掀CP戰… 井柏然合體劉雯 惹怒「早春」劇粉

井柏然與超模劉雯前一日才並肩看秀，引起關注。(取材自微博)

因主演「早春晴朗」人氣攀升的井柏然，近日與國際超模劉雯一同現身好友李榮浩上海演唱會，沒想到李榮浩一句「你們深愛的那個Luke今天也在現場」，意外掀起爭議。由於井柏然在劇中飾演男主角「Luke（欒念）」，與孫千飾演的「Flora」累積高人氣CP熱度，李榮浩當場將「Luke」與現實女友劉雯連結，讓部分入戲較深的劇粉難以接受。

井柏然、劉雯日前才一同出席香奈兒上海大秀，隔天又被目擊現身李榮浩演唱會。演唱會互動環節中，李榮浩不僅大方點名坐在包廂內的兩人，更笑稱身旁坐著「雯太太（劉雯）」，逗得全場笑聲不斷。

由於「早春晴朗」剛收官不久，劇中井柏然飾演的「Luke（欒念）」與孫千飾演的「Flora」仍擁有高熱度CP粉絲，李榮浩這句玩笑因此意外踩中部分劇粉敏感點。有人在微博 喊話「請把Luke還給Flora」，認為現實戀情不應與劇中角色產生連結，相關討論也迅速登上熱搜。

事實上，這場風波延續了「早春晴朗」播出期間累積的粉圈情緒。今年9月初，劉雯曾在海外社交平台低調按讚井柏然的新劇宣傳照，沒有留下任何文字，截圖被搬回微博後，卻遭部分劇粉批評「掃興」甚至「宣示主權」。

但在此之前，她又曾因劇宣期間與井柏然搭乘同班航班時刻意分開、全程保持距離，被部分網友稱為「最貼心嫂子」。如今從避嫌到按讚都引發爭議，也讓「劉雯從頭到尾又做錯了什麼」登上熱搜。

面對接連而來的討論，不少網友替劉雯抱不平，認為她在劇播期間已盡量避免與井柏然公開互動，沒有主動炒作現實戀情，私下陪伴男友觀看好友演唱會也屬正常生活。

從「避嫌被誇」到「按讚被批」，如今又因李榮浩一句「Luke」再掀爭議，井柏然與劉雯的現實戀情意外成為「早春晴朗」劇粉情緒的延伸，也再次凸顯戲劇角色與演員現實生活之間的敏感界線。

李榮浩在演唱會上點名「Luke今天也在現場」，意外掀起爭議。(取材自微博)