「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

曾任「中國好聲音」的導師、中國知名音樂家劉歡於9月25日病逝，享年63歲。對外經濟貿易大學（對外經貿大學）26日上午發布訃告證實，劉歡曾任該校退休 教師，從事音樂教育逾30年，除致力於音樂創作與歌唱，也長期投入高校音樂美育工作，深受師生喜愛。

劉歡在中國流行音樂方面的成就，被譽為中國最知名的「音樂之父」級巨星，在中國歌壇極具影響力。

1987年，央視熱播電視劇「雪城」和「便衣警察」，兩部電視劇的主題歌「心中的太陽」和「少年壯志不言愁」，讓劉歡的名字家喻戶曉，在1987年的中國地區演藝明星知名度抽樣調查中就已高達87%。

他2008年受邀演唱北京奧運會主題曲「我和你」。2012年起，他曾擔任兩季「中國好聲音」系列導師，以及三季「中國好歌曲」系列導師。2019年參加「歌手2019」，並成為該季歌王。

據極目新聞報導，訃告指出，劉歡於2026年9月25日上午9時52分在上海病逝，當時家人陪伴在側。

劉歡1963年8月出生於天津，1991年7月進入對外經貿大學任教，曾擔任藝術教研室教師、副教授，2023年9月退休。他長年投入音樂美育教學，多次獲得校方教學表彰，2011年更受聘擔任第三屆校董會董事。

在校期間，劉歡主講的《西方音樂史》是校內經典美育課程，課堂經常座無虛席，深受學生歡迎，影響一代又一代對外經貿大學學子。他也曾為校歌《UIBE之歌》作曲，以充滿力量且深情的旋律傳遞校訓精神，這首歌曲在學校重大典禮及活動中經常唱響，也成為校友與師生共同的校園記憶。

校方表示，劉歡集音樂教育、音樂創作及歌唱於一身，具備深厚的中西音樂素養，長年投入音樂事業，並為高校音樂教育發展作出重要貢獻。對外經貿大學形容，他的離世不僅是學校的重大損失，也是中國音樂界的重大損失。

除音樂教育與創作外，劉歡也長期參與公益。芒果微基金26日上午發布訃告表示，「劉歡原創音樂公益金」的發起人及捐贈者劉歡，於25日上午9時52分在上海病逝，享年63歲。

校方表示，遵照劉歡生前遺願，後事一切從簡，不成立治喪委員會，也不舉行遺體告別儀式及追悼會。