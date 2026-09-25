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關之琳迎64歲生日 現狀曝光…肌膚超白皙緊緻自帶光澤

記者廖福生／即時報導
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關之琳迎64歲生日。(取材自Instagram)
關之琳迎64歲生日。(取材自Instagram)

有「香江第一美人」之稱的女星關之琳，昨喜迎64歲生日，保養有術的她，特別在社群平台上分享與家中兩隻愛犬溫馨慶生的美照。畫面中的她肌膚白皙緊緻、自帶光澤，凍齡狀態令人驚豔。

關之琳除了曬出精緻蛋糕，還分享了滿滿的花束與精品禮物，並寫下「今天吹蠟燭」、「Thank you dear」，吸引大批粉絲留言送上祝福。事實上，關之琳近年生活相當低調，上次罕見發聲，正是為了闢謠爆出的緋聞。

先前有港媒報導指出，她與小36歲、現年27歲的帥氣男模Johan爆出「奶孫戀」，傳出兩人自今年5月在廣州見面後便迅速陷入熱戀，甚至一度傳出男方經紀人已證實戀情。

對此，關之琳展現一貫的直率作風，親自發文打臉假新聞表示：「多謝各位掛念我的近況。網傳的戀情消息並不屬實，多謝大家關心」，俐落切割緋聞。

感情生活豐富的關之琳，過去向來對私生活坦蕩蕩。她早年登上熱門節目「今夜不設防」時，就曾大膽分享感情觀：「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我什麼都試過，什麼都做過，結婚離婚我都試過。」

關之琳

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