李現三搭李一桐 不再虐戀卻陷「你騙我、我騙你」危險關係

李現（左）三搭李一桐（右），成為騙局夫妻。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李現李一桐7年內第3度合作，這次演出諜對諜危險關係。

李現李一桐7年內第3度合作，這次演出諜對諜危險關係。 重點二： 新劇《我不是大師》結合民國江湖、算命玄學與懸疑騙局。

新劇《我不是大師》結合民國江湖、算命玄學與懸疑騙局。 重點三：兩人戲外默契升溫，李現還成了李一桐的拍照搭檔。

李現 、李一桐暌違多年再度合作，這次不再只是虐戀，而是直接陷入「你騙我、我騙你」的危險關係。兩人主演的新劇「我不是大師」近日開播，李現飾演的富商之子上官誠明原本對李一桐飾演的戲班姑娘江飛燕付出真心，沒想到不只家產被騙，連感情都成了一場局，直到家破人亡後才發現枕邊人竟是詐騙 組織成員。

「我不是大師」改編自易之系列網路小說「我是個算命先生」，故事以民國江湖為背景，揉合算命、玄學與懸疑元素。上官誠明遭人設局後，為替家人討回公道，決定隱姓埋名投入江湖，拜老謀深算的金不換（吳剛飾）為師，從原本的富家公子一路磨練成能在局中周旋的高手。

當他再次遇上江飛燕，兩人明明心裡仍有感情，卻已經不敢再輕易相信對方。每一次交鋒都像在試探，每一句話也都可能藏著另一層目的，究竟誰在說真話、誰又還在設局，成為兩人感情線最大的懸念。最後兩人更從彼此猜忌走向聯手，共同揭開利用玄學騙取錢財、甚至害人性命的真相。

這也是李現與李一桐7年內第3度合作。兩人2019年曾在古裝劇「劍王朝」中飾演一對虐戀情侶，最終李一桐重傷離世，李現則一夜白髮，悲劇結局讓觀眾至今仍印象深刻。之後李現又客串李一桐主演的「我的時代，你的時代」，如今再度搭檔，不少觀眾也期待兩人這次能從過往的悲情結局走出不同結果。

除了戲裡火花十足，兩人的默契也延伸到戲外。李一桐日前受訪透露，熱愛人像攝影的李現在拍攝「我不是大師」期間，經常替她拍照，甚至會事先設定不同拍攝風格，像是「清冷感」、「寡婦感」等，還會找參考照片給她，分析人物當下應該呈現的情緒，儼然成了半個攝影師兼導演。

李一桐透露，自己偶爾會想挑戰比較抽象的Pose，甚至希望李現拍幾張自己不小心翻白眼的搞笑照片，但李現卻毫不留情拒絕，笑說：「不行，那會毀了我的一世英名，我名聲在外了不能毀。」兩人的互動也讓劇組留下不少有趣花絮。

李現則表示，自己迷上人像攝影後一直苦於找不到適合的模特兒，偏偏「我不是大師」拍攝長達數個月，李一桐每天都有完整妝髮與造型，自然成了現成的最佳模特兒。兩人因此在拍戲之外也留下不少合照，意外讓這次三度合作多了一層戲外默契。

而李一桐此次飾演的江飛燕也不是單純的戲班姑娘，外表清麗，實際上卻精通偽裝與騙術，面對危機時更展現出狠勁。拍攝花絮中，她甚至毫不畏懼讓蜈蚣爬上身，讓現場工作人員看得頭皮發麻，也展現出角色截然不同的一面。

近期愛奇藝國際版另一部熱播劇「一甌春」，同樣有著充滿算計的感情線。周也飾演的角色為追查母親真正死因主動涉險，許凱則暗藏自己的盤算，兩人明知道彼此各懷心思，卻又在一次次試探中逐漸靠近，形成截然不同於傳統甜寵劇的「諜對諜CP」。