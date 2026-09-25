譚松韻不滿遭強娶 婚禮賞劉學義巴掌 婆婆：打得好

譚松韻(右)遭劉學義(左)強行求娶，氣得在婚禮當天甩他巴掌。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《蘭香如故》開播後熱度飆升，全網流量已突破7億。

《蘭香如故》開播後熱度飆升，全網流量已突破7億。 重點二： 劇中譚松韻飾演角色婚禮怒甩劉學義巴掌，引爆討論。

劇中譚松韻飾演角色婚禮怒甩劉學義巴掌，引爆討論。 重點三：花絮顯示劉學義貼心安慰，兩人互動獲觀眾好評。

譚松韻、劉學義主演的古裝劇「蘭香如故」自開播後熱度持續飆升，全網流量已突破7億，騰訊視頻站內熱度更在開播5天突破3萬，超越「逐玉」成為今年平台最快破3萬的劇集。 隨著劇情推進到許蘭香(譚松韻飾)遭林錦岐(劉學義飾)強行求娶，在婚禮當天怒甩他巴掌，引發全網沸騰。

「蘭香如故」改編自禾晏山小說「蘭香緣」，故事描述沈家遭逢變故後，沈嘉蘭頂替已故奴僕許蘭香的身分求生，與林錦岐再度相遇。最新劇情中，林錦岐因心儀許蘭香，利用軍功換來皇帝賜婚，阻止她與韓秀才訂親。許蘭香原本準備迎接自己的生活，卻因一道聖旨被迫嫁入林家，滿腹委屈因此成為婚禮上的情緒引爆點。

當林錦岐掀開紅蓋頭，深情說出「今朝連理結髮，一生同心白頭」，許蘭香不但沒有感動，反而當眾甩他一巴掌，怒斥「你欺人太甚」，讓現場賓客傻眼。這場大婚戲也成為近日劇情討論焦點，尤其林錦岐母親「林大太太」得知兒子挨打後，非但沒有心疼，反而大喊「打得好，活該」，笑翻觀眾。

戲裡被打得狼狽，戲外劉學義卻相當照顧譚松韻。拍攝巴掌戲時，譚松韻因擔心下手太重，第一次刻意收力，導演認為效果不足，要求她再用力一些。第二次拍攝，她加重力道，甚至把劉學義的底妝都打掉，拍完後看著對方滿臉歉意。

劉學義見狀不但沒有介意，反而笑著安慰，「沒事，妳這小勁！」為了讓譚松韻放鬆，他隨即伸出手指邀她玩起「黑白猜」，直到兩人玩到笑出聲，現場氣氛才重新輕鬆起來。花絮曝光後，兩人的自然互動獲得不少好評。

值得一提的是，「蘭香如故」近期站內熱度已超越今年另一部熱門古裝劇「逐玉」，成為平台熱度話題之一；不過「逐玉」在集均播放及雙平台播出等數據上仍有亮眼表現，「蘭香如故」後續表現持續受到關注。