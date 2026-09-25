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亦師亦友…胡歌發文悼游本昌：「爺叔」諄諄教誨永留心底

娛樂新聞組／綜合報導
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游本昌(左)在「繁花」中，與胡歌(右)有著「師徒」之情，戲外兩人則是忘年之交。(...
游本昌(左)在「繁花」中，與胡歌(右)有著「師徒」之情，戲外兩人則是忘年之交。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：游本昌24日離世，享年93歲，演藝圈紛紛發文悼念。
  • 重點二：胡歌發文送別游老師，感念其作為人生導師與前輩。
  • 重點三：《繁花》劇組與多位藝人接力悼念，追憶德藝雙馨。

大陸知名表演藝術家游本昌24日離世，享年93歲。消息一出，演藝圈群星紛紛發文哀悼，其中在現象級大戲「繁花」中與游本昌有著「師徒」情誼的胡歌，第一時間發文送別，字裡行間滿是不捨，迅速登上熱搜。

胡歌在微博發文寫道，「螢幕上，爺叔護佑阿寶走過風雨江湖；現實中，游老師以一生踐行演員的本分。那些光影裡的相逢，那些猶在耳邊的諄諄教誨，將永遠留在心底。願游本昌老師安息，一路走好」，字裡行間滿是對前輩的敬意與不舍。

「繁花」中，游本昌飾演的「爺叔」是「阿寶」（胡歌飾）轉變成「寶總」的人生導師；戲外，兩人也結下了深厚的忘年之交。胡歌曾多次表示，游本昌是他演藝道路上的榜樣與人生導師，兩人的關係早已超越一般合作演員。

細心的網友還發現，游本昌生前朋友圈的置頂內容，正是胡歌發起的公益環保節目「一路前行」。相關內容長期置頂，足見兩人跨越年齡的知己情誼。

「繁花」劇組主創亦集體發聲告別。馬伊琍轉發胡歌博文並祈願「游老師安息」，唐嫣則動情表示「把一生的溫柔與熱忱都獻給了舞台與螢幕」，辛芷蕾等演員也紛紛表達悼念。

曾飾演濟公的港星陳浩民也在微博發文悼念，「每一個年代，都有屬於那個年代的濟公；但游本昌老師所留下來的經典，是無法被取代的。」此外，鍾欣潼、郭帆、範湉湉等演員也分別發文悼念，感嘆「游老師是極好的前輩與老師」、「活佛濟公歸位，世間再無道濟爺爺」。

從當年家喻戶曉的「濟公」，到90歲高齡以「爺叔」一角再創經典，游本昌用一生詮釋了德藝雙馨。如今老戲骨安詳離去，娛樂圈晚輩的深情追思，也讓觀眾再度體會到光影背後那份真摯而傳承不息的師徒情深。

「繁花」演員唐嫣也發文悼念游本昌。(取材自微博)
「繁花」演員唐嫣也發文悼念游本昌。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 胡歌在微博寫道，戲裡「爺叔」護佑阿寶，戲外游本昌則以一生踐行演員本分，並表示那些諄諄教誨會永遠留在心底，最後祝願游老師安息、一路走好。

  • 兩人不只是在《繁花》中合作的演員關係，更建立了深厚的忘年之交。胡歌多次稱游本昌是演藝道路上的榜樣與人生導師，彼此情誼早已超越一般合作關係。

  • 《繁花》劇組的馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等人都發文悼念；陳浩民、鍾欣潼、郭帆、範湉湉也表達哀思，感念他是無可取代的前輩與經典表演者。

胡歌 微博 繁花

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