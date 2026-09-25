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成毅赴港拍戲引爆追星熱… 獲封「行走財神爺」 旅發局推打卡路線

娛樂新聞組／即時報導
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成毅近日赴香港拍攝新劇「狩謊」，引爆「追星觀光熱潮」。(取材自微博)
成毅近日赴香港拍攝新劇「狩謊」，引爆「追星觀光熱潮」。(取材自微博)

大陸男星成毅近日赴香港拍攝懸疑刑偵新劇「狩謊」，不僅劇組引發極大關注，更在當地掀起一股驚人的「追星觀光熱潮」。成毅所到之處均吸引海量粉絲跨城追星，外景場地天天擠滿人潮，甚至被多家香港主流媒體封為「行走的財神爺」與「活體GDP」，強勢帶動香港本地旅遊經濟。

這股「成毅效應」更獲得官方與業界的雙重認證。香港旅遊發展局（旅發局）首度為拍攝中的新劇推出官方打卡路線，發布「跟上成毅腳步，打卡「狩謊」取景地」攻略，指引遊客造訪油麻地警署、赤柱海濱及香港醫學博物館等核心拍攝地。與其合作的香港影后衛詩雅也公開笑稱，成毅將香港經濟帶得非常好，「我們每去一個地方都變成了景點」。

隨著大批內地與海外粉絲湧入香港，相關旅遊產業鏈全線啟動。取景地周邊的飯店入住率暴漲近四成，特色茶餐廳客流與翻台率翻倍，連片場旁水果攤也因成毅順手摸過一顆蘋果，瞬間被粉絲搶購一空。此外，油麻地警署文創店販售的同款「見習督察」肩章更一度熱銷斷貨，足見其超強的商業號召力。

據悉，「狩謊」由「寒戰」導演陸劍青執導，成毅在劇中飾演身負秘密且身手凌厲的心理學家「林彥廷」，講述其憑藉敏銳洞察力解開重重懸案的犯罪推理故事。卡司集結中港兩地的實力派星光，包含金像獎影后衛詩雅、余文樂、肖順堯、張頌文，以及徐崢、袁詠儀、曾志偉、李若彤、歐陽震華與古天樂等大咖客串助陣，超強陣容也讓該劇未播先火。

精華 FAQ

  • 他在香港拍攝懸疑刑偵新劇《狩謊》，因外景地頻被粉絲包圍而迅速走紅，連香港媒體與網民都熱議其強大號召力，讓劇集與取景地同步受到關注。

  • 旅發局首度為拍攝中的新劇推出官方打卡路線，發布跟隨成毅腳步的取景攻略，帶遊客前往油麻地警署、赤柱海濱及香港醫學博物館等主要拍攝地。

  • 粉絲湧入使取景地周邊飯店入住率近增4成，茶餐廳客流與翻台率倍增，文創店同款肩章也熱銷斷貨，連水果攤都因粉絲搶購而瞬間售罄。

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