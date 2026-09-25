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「早春晴朗」熱播後首度公開同框 井柏然、劉雯「大大方方」登熱搜

娛樂新聞組／即時報導
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井柏然與超模劉雯並肩看秀，引起網友熱議。(取材自微博)
井柏然與超模劉雯並肩看秀，引起網友熱議。(取材自微博)

大陸男星井柏然近日與超模劉雯以香奈兒品牌大使身分現身上海活動，這也是兩人新劇「早春晴朗」熱播後首度公開同框。兩人在秀場並肩落座、自然交談，面對媒體鏡頭也未刻意避嫌，相關畫面曝光後迅速登上微博熱搜，「井柏然劉雯大大方方」成為網友討論焦點，先前外界流傳的分手傳聞也再度受到關注。

活動當天，井柏然與劉雯不約而同以黑色系造型亮相，兩人鄰座看秀，期間不時交談、對視微笑，互動自然。面對現場媒體拍攝，兩人沒有刻意拉開距離，從容自在的相處模式也被網友形容「大大方方」，認為兩人即使同場，也沒有刻意以親密互動製造話題。

回顧兩人的感情發展，井柏然與劉雯2019年因合作拍攝時尚廣告結識，2022年曾被拍到十指緊扣逛街，戀情因此曝光。此後兩人始終沒有正式公開承認感情狀態，平時也鮮少刻意以情侶身分曝光，過去偶爾被拍到同框或一同現身，便會引起外界關注。

近期兩人曾被傳出感情生變，不過這次上海活動同框，兩人以自然態度面對鏡頭，相關畫面再次引發討論。尤其在「早春晴朗」播出後，井柏然因劇中角色欒念受到關注，如今與劉雯一同出席香奈兒活動，更讓兩人的感情話題重新成為焦點。

網友看到兩人同框畫面後，紛紛留言討論兩人的相處狀態，有人認為兩人各自在事業領域發展，同框時則保持自然低調的態度；也有人直呼兩人的外型與氣質相當登對。此次兩人沒有刻意放閃，僅是並肩看秀、自然交談，仍成為活動現場最受矚目的畫面之一。

精華 FAQ

  • 兩人是以香奈兒品牌大使身分出席上海活動，並在秀場並肩落座、自然交談。這也是他們在新劇「早春晴朗」熱播後，首次公開同框亮相。

  • 因為兩人面對鏡頭沒有刻意避嫌，也沒有拉開距離，而是自然對視、微笑交談，整體相處低調從容，因此被網友認為態度大方、不刻意炒作。

  • 井柏然與劉雯過去曾被拍到同遊而曝光戀情，近期又傳出感情生變；此次活動中自然同框，加上井柏然因新劇受關注，因而讓感情狀態再次成為焦點。

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