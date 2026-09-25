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宋祖兒真的消失了？20年藝名遭抹去 新劇全面改用「這名字」

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宋祖兒疑似不再叫「宋祖兒」，而是直接用本名「孫凡清」。(取材自微博)
宋祖兒疑似不再叫「宋祖兒」，而是直接用本名「孫凡清」。(取材自微博)

宋祖兒真的不再叫「宋祖兒」了？現年28歲的女星宋祖兒近日掀起改名話題，新劇「入局」近日曝光預告，領銜主演一欄直接寫上「孫凡清」，完全沒有過去常見的「孫凡清（宋祖兒）」備註；同日曝光的文宣，也統一使用「孫凡清」署名。沿用近20年的藝名突然全面消失，引發網友熱議，也讓「宋祖兒不用藝名了」迅速登上熱搜。

從「入局」預告來看，同劇男主角郭麒麟仍採用「郭奇林（郭麒麟）」方式標示，宋祖兒則直接只剩本名「孫凡清」，成為最受矚目的細節。事實上，她今年稍早宣傳作品時，仍曾使用「孫凡清（宋祖兒）」，並在公開場合以本名自我介紹；如今「入局」連括號內的藝名都正式拿掉，意味著署名方式出現明顯變化。

宋祖兒2005年以童星身分出道，9歲簽約後開始使用「宋祖兒」這個藝名，並憑藉「寶蓮燈前傳」等作品累積知名度，成年後又陸續演出「喬家的兒女」、「無憂渡」、「折腰」等作品，逐漸成為觀眾熟悉的年輕演員。「宋祖兒」這個藝名可說伴隨她相當長的時間。

此次改用本名，應與今年影視行業對演員署名方式的調整有關。相關新規落地後，影視宣傳物料逐步強調使用法定姓名，藝名則以括號方式作為補充，不少藝人近期都出現「本名＋藝名」的署名形式。宋祖兒如今則直接只使用「孫凡清」，在同期藝人中格外醒目。

對於熟悉「宋祖兒」的粉絲而言，突然在新劇演員表看到「孫凡清」，難免一時產生陌生感，也有人形容像是「換了一個名字重新出發」。

精華 FAQ

  • 她在《入局》的預告與文宣上都改以本名「孫凡清」署名，連過去常見的「孫凡清（宋祖兒）」格式也不再出現，顯示藝名已被全面取代。

  • 因為「宋祖兒」是她沿用近20年的藝名，長期是觀眾最熟悉的名稱，如今在新劇演員表中完全消失，容易讓粉絲感到陌生，也引發是否正式更名的討論。

  • 內文指出，這可能與今年影視行業對演員署名的新規有關，宣傳物料逐步強調使用法定姓名，藝名則作為補充，因此她才會直接只用本名「孫凡清」。

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