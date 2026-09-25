「武媚娘傳奇」男星無預警宣布當爸 李治廷曬照感性喊「圓滿了」

李治廷公開自己升格人父的喜悅。(取材自微博)

中秋佳節，娛樂圈再添一抹暖色喜訊。港星李治廷在社群平台上無預警官宣升級當爸，並曬出溫馨合照，配文感性寫下，「新添一員，闔家圓滿」，將節日的團圓意象與新生命降臨的喜悅完美交織，瞬間登頂熱搜。

照片中，李治廷用溫暖的大手溫柔托著新生兒嬌嫩的小手，身邊還貼心擺放著月餅與小花點心，畫面洋溢著濃濃的父愛與家庭溫情。這次毫無預警的喜訊讓廣大網友驚喜不已，紛紛湧入留言區獻上祝福，大讚他「悶聲辦大事」，在喧鬧的娛樂圈裡始終低調地將家人保護得無微不至。

事實上，李治廷對私生活一向十分保護。他的妻子是圈外中外混血兒，比他小5歲，兩人相戀多年且感情十分穩定。2019年他首度公開認愛時，便懇請外界給予空間、勿過度關注圈外女友；2023年3月他在活動上戴著婚戒宣布已於國外低調舉辦婚禮，如今順利升格為人父。

從歌手、演員再到如今的新科新手爸爸，李治廷入行至今累積了許多令人印象深刻的影視作品。他的大銀幕處女作「歲月神偷」飾演品學兼優卻身患重病的大哥「羅進一」，真摯清新的演技讓他一舉榮獲第29屆香港 電影金像獎「最佳新演員」，並憑藉演唱主題曲「歲月輕狂」奪下「最佳原創電影歌曲」。

隨後他在古裝大戲「武媚娘傳奇」中飾演深情睿智的唐高宗「李治」、在經典電影「寒戰」系列中飾演廉政公署（ICAC）首席調查主任「張國標」，更曾為了在電影「李小龍」中挑戰演出青年時期的功夫巨星而苦練體能與武術，展現出高度的敬業精神。