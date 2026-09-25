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李治廷當爸了 中秋曬嬰兒小手：闔家圓滿

記者趙大智／即時報導
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李治廷（右）與范冰冰曾合作「武媚娘傳奇」。(中天提供)
李治廷（右）與范冰冰曾合作「武媚娘傳奇」。(中天提供)

陸星李治廷曾在古裝劇「武媚娘傳奇」與范冰冰搭檔，飾演唐高宗李治，現實人生也迎來家庭新篇章。他今（25日）適逢中秋節宣布當爸，曬出托著孩子小手與月餅的照片，寫下「新添一員，闔家圓滿」，正式分享升格人父的喜訊。

李治廷在「武媚娘傳奇」中飾演唐高宗李治，與范冰冰飾演的武媚娘有大量對手戲，這也是他首次挑戰古裝角色。當年他曾透露，李治從皇子、太子一路演到皇帝，角色人生跨度很大，是演藝生涯相當具挑戰性的作品。

如今戲外的李治廷也迎來人生身分轉變。他向來對感情與家庭生活相當低調，2023年曾親口透露已婚，但妻子身分始終沒有公開。據過往報導，他與圈外妻子交往多年，女方具有中外混血背景。

2025年底，李治廷曾被拍到陪妻子前往醫院，當時外界一度猜測是否迎來家庭新成員，如今本人選在中秋節親自揭曉答案。他曬出的照片只見寶寶小手，並未公開性別、出生日期等細節，將焦點留在一家人迎來新成員的喜悅。

工作室隨後轉發照片，並寫下「恭喜Boss進入人生新階段！祝大家中秋闔家團圓」，送上祝福。李治廷近年除了持續演藝工作，今年暑期也有電影作品受到關注，如今又在中秋節迎來人生另一個重要角色，從戲裡的唐高宗「李治」，正式走進現實人生的「爸爸」身分。

李治廷選在中秋節分享當爸喜悅。(摘自微博)
李治廷選在中秋節分享當爸喜悅。(摘自微博)

精華 FAQ

  • 他選在中秋節對外宣布升格人父，並在社群曬出托著嬰兒小手、旁邊擺著月餅的照片，以「新添一員，闔家圓滿」分享喜訊。

  • 沒有。李治廷這次只公開寶寶的小手照片，並未透露性別、出生日期等資訊，刻意把焦點放在家中迎來新成員的喜悅。

  • 李治廷向來對感情很低調，2023年曾親口承認已婚，但妻子身分未公開；過往報導則指他與圈外妻子交往多年，女方具中外混血背景。

范冰冰 中秋

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