42歲唐嫣生圖曝光 「狀態像大學生」還想演戲到100歲

唐嫣穿著利落黑色西裝出席活動，被讚狀態宛如大學生。（取材自微博）

42歲女星唐嫣日前接連出席蒂芙尼青島活動與第84屆解放日報文化講壇，兩套現場生圖隨即在網路引發熱議，其緊緻自然的面容與舒展氣場被盛讚。不少網友將其生圖與其他同齡女星對比，認為她真實自然的狀態在85後女演員十分突出。有網友說，現在的她仍然有女大學生氣質，也像一位成熟知性的職場大姐姐，自帶沉穩卻親切溫柔。

在青島品牌活動中，唐嫣以黑色深V長裙搭大波浪卷髮亮相；解放日報文化講壇上，則換上利落黑色西裝與黑直長髮，展現優雅沉穩知性的成熟風格。

針對狀態備受推崇，她在講壇上坦言「事業不是一條永遠加速的直線，有需要奔跑的時刻，也有需要停下來積蓄力量的時候」，這種不被外界浪潮裹挾的定力，讓她由內而外透著鬆弛。

她表示希望可以演到70歲、100歲，將表演視為一項沒有止境的事業，這分來自熱愛的篤定被粉絲看作最好的「保養品」。她也曾表達「自信就是最美的」，先看見並認知真實的自我，堅信作為獨立個體值得一切美好發生。

唐嫣於2009年憑「仙劍奇俠傳三」紫萱一角走紅，後以「克拉戀人」、「錦繡未央」等劇成為85後流量花旦代表。2018年與演員羅晉結婚並育有一女，婚後其狀態長期保持穩定。自2024年產後復出參演「繁花」起，多次路透與合影均被網友拿來與先前狀態對比，認為其婚後展現出正向親密關係帶來的幸福感與從容。