我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約取消高中畢業會考 新制標準未明 家長、學生都困惑

記性變差未必是老化 醫提醒失智警訊別忽視

42歲唐嫣生圖曝光 「狀態像大學生」還想演戲到100歲

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐嫣穿著利落黑色西裝出席活動，被讚狀態宛如大學生。（取材自微博）
唐嫣穿著利落黑色西裝出席活動，被讚狀態宛如大學生。（取材自微博）

42歲女星唐嫣日前接連出席蒂芙尼青島活動與第84屆解放日報文化講壇，兩套現場生圖隨即在網路引發熱議，其緊緻自然的面容與舒展氣場被盛讚。不少網友將其生圖與其他同齡女星對比，認為她真實自然的狀態在85後女演員十分突出。有網友說，現在的她仍然有女大學生氣質，也像一位成熟知性的職場大姐姐，自帶沉穩卻親切溫柔。

在青島品牌活動中，唐嫣以黑色深V長裙搭大波浪卷髮亮相；解放日報文化講壇上，則換上利落黑色西裝與黑直長髮，展現優雅沉穩知性的成熟風格。

針對狀態備受推崇，她在講壇上坦言「事業不是一條永遠加速的直線，有需要奔跑的時刻，也有需要停下來積蓄力量的時候」，這種不被外界浪潮裹挾的定力，讓她由內而外透著鬆弛。

她表示希望可以演到70歲、100歲，將表演視為一項沒有止境的事業，這分來自熱愛的篤定被粉絲看作最好的「保養品」。她也曾表達「自信就是最美的」，先看見並認知真實的自我，堅信作為獨立個體值得一切美好發生。 

唐嫣於2009年憑「仙劍奇俠傳三」紫萱一角走紅，後以「克拉戀人」、「錦繡未央」等劇成為85後流量花旦代表。2018年與演員羅晉結婚並育有一女，婚後其狀態長期保持穩定。自2024年產後復出參演「繁花」起，多次路透與合影均被網友拿來與先前狀態對比，認為其婚後展現出正向親密關係帶來的幸福感與從容。

精華 FAQ

  • 她先後出席蒂芙尼青島活動與第84屆解放日報文化講壇，兩套現場生圖曝光後迅速引發討論，網友多聚焦於她緊緻自然的狀態與舒展氣場。

  • 青島品牌活動上，她穿黑色深V長裙搭配大波浪卷髮；文化講壇則換成黑色西裝與黑直長髮，整體風格更顯優雅、沉穩，也帶出知性成熟感。

  • 她表示事業不是一直加速的直線，需要奔跑也需要停下來積蓄力量，並希望能演到70歲、100歲；她也認為自信就是最美的，重視真實自我。

上一則

「自己剪的」…楊冪短髮驚豔米蘭 回國後被發現「騙了全網」

延伸閱讀

臉腫、僵硬像「科技臉」? 38歲舒暢不忍了 曬自拍回應

臉腫、僵硬像「科技臉」? 38歲舒暢不忍了 曬自拍回應

50歲林心如現身九寨溝 素顏沒架子「自嘲有雙下巴」

50歲林心如現身九寨溝 素顏沒架子「自嘲有雙下巴」
不像吳昊宸… 馬伊琍戀愛了？與神祕男並肩坐路邊喝咖啡

不像吳昊宸… 馬伊琍戀愛了？與神祕男並肩坐路邊喝咖啡
楊洋滑雪包成「胖頭魚」網笑：100年內沒人能認出

楊洋滑雪包成「胖頭魚」網笑：100年內沒人能認出

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
超級名模辛蒂克勞馥（左二）一家四口，右為驟逝的兒子普萊斯利葛伯。（美聯社）

傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲

2026-09-21 01:30

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎