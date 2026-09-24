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「自己剪的」…楊冪短髮驚豔米蘭 回國後被發現「騙了全網」

娛樂新聞組／綜合報導
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楊冪短髮造型，令人驚艷。（取材自微博）
楊冪短髮造型，令人驚艷。（取材自微博）

有娛樂圈「拚命三娘」之稱的楊冪，近日在米蘭時裝周以短髮新造型亮相，簡直像「換張臉」、「看起來年輕了不只20歲」；楊冪還表示，短髮是她自己剪的。不過，楊冪回國過中秋節後，在機場秒變回黑長直髮，無疑證實此前的短髮其實是一頂高定假髮，讓大批網友和粉絲直呼「楊冪騙了全網」，反而點讚她的幽默，話題續霸熱搜。

楊冪米蘭時裝周造型出圈，被網友形容「冪式審美一直在更新」。（取材自微博）
楊冪米蘭時裝周造型出圈，被網友形容「冪式審美一直在更新」。（取材自微博）

楊冪多年來一直以長髮形象示人，無論是古裝劇中的盤髮還是現代劇裡的大波浪，都成標誌性符號，沒想到這次落地米蘭時裝周秀場，一頭灰棕霧感露耳超短髮造型，還配上齊瀏海，與以往形象反差強烈。

楊冪解釋，早上覺得短髮顯得髮色「有點淺」，下午又去把頭髮染深，硬是完成了從剪到染的閉環。最後呈現在秀場上的，是一頭灰棕霧感的露耳短髮，層次俐落。她還在接受媒體訪問時神色自然地稱頭髮是「心血來潮就剪了，隨意染成這個顏色」，甚至說瀏海是「剛現剪的」，語氣輕鬆讓不少網友信以為真。

楊冪短髮造型，令人驚艷。（取材自微博）
楊冪短髮造型，令人驚艷。（取材自微博）

一時間，「楊冪自己剪短髮」的詞條衝上熱搜，媒體和網友的評價很統一：「又美又颯」、「時髦精」，甚至有人讚她像「超級芭比」。

楊冪回國在機場秒變回黑長直髮。（視頻截圖）
楊冪回國在機場秒變回黑長直髮。（視頻截圖）

很多人猜測楊冪是為新劇換造型，不過，楊冪從米蘭回國過中秋節，機場路透顯示，她依舊是標誌性的黑長直，一點剪過的痕跡都沒有，讓大家當場看愣了，才恍然大悟，原來秀場那一頭驚豔的短髮，僅為一頂高定假髮。

不少網友哭笑不得：好傢伙，真把全網都給騙到了，這抽象女王的稱號真不是白叫的。絕大多數網友發現真相後並未責怪，反而大讚其幽默鬆弛，玩梗反差反而讓她圈粉，相關話題評論區有大批網民留言：「被騙了哈哈哈」、「冪姐會玩」為主，認為這種反差感更顯她的「活人感」與自信。

精華 FAQ

  • 她以灰棕霧感的露耳超短髮搭配齊瀏海亮相，和一向的長髮形象反差極大，因此被網友形容像換了張臉，也讓整體造型迅速成為話題焦點。

  • 她受訪時表示，短髮是自己心血來潮剪的，還說早上覺得髮色偏淺，下午又去染深，連瀏海也是剛現剪的，語氣自然讓不少人信以為真。

  • 因為她回國過中秋時在機場又恢復黑長直，幾乎看不出剪短痕跡，才證實米蘭秀場上的短髮其實是一頂高定假髮，反差讓網友又驚又笑。

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