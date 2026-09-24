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謝霆鋒長期焦慮失眠 揉麵、烘焙做這甜點 讓他學會放鬆

娛樂新聞組／綜合報導
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謝霆鋒自曝從小就容易焦慮。(取材自Instagram)
謝霆鋒自曝從小就容易焦慮。(取材自Instagram)

謝霆鋒近日在綜藝節目「一飯封神2」第8期罕見談長年與焦慮、失眠相處的經歷。他給外界印象是能唱、能演、能做音樂又能做美食的「酷」派藝人，沒想到他說自己過去不斷跨足不同領域，背後不全是企圖心，而是害怕失敗、害怕達不到自己的要求。他直言：「我怕我達不到預期，我怕我失敗。」

綜合媒體報導，謝霆鋒表示，自己從小就容易焦慮，對事情要求極高，長期陷入自我懷疑與內耗。尤其入行多年後，失眠情況愈來愈嚴重，甚至曾需要靠安眠藥入睡。身體明明已經疲憊，腦子卻停不下來，越想控制情緒，反而越難真正放鬆。

真正的轉折，竟從廚房開始。2012年失眠最嚴重時期，他某天深夜看到製作舒芙蕾的影片，因為這道甜點被形容難度很高，反而激起他的挑戰心，於是走進廚房親手嘗試。他發現，切菜、揉麵、烘焙等具體而專注的動作，可以暫時把腦中的雜念關掉，讓自己從反覆思考中抽離。

也正是在這個過程中，他逐漸理解，與焦慮不停對抗未必能解決問題，真正讓自己鬆開的關鍵，是「放下」兩個字。所謂放下，並非放棄追求，而是不再要求自己凡事做到完美，允許自己有做得不夠好的時候，也允許自己停下來。

謝霆鋒說，當他不再逼迫自己一定要達到某個標準，反而更能專注真正想做的事情；奇怪的是，當他不再跟自己死磕，事業反而順了。近年他減少部分商業邀約，把時間投入音樂與美食事業；2025年相隔20年重啟演唱會，舞台編排相對簡潔，仍獲歌迷熱烈支持。「鋒味」相關事業也從節目延伸至產品與供應鏈經營。

節目播出後，謝霆鋒的分享引起不少觀眾共鳴。有人感嘆「原來強大的人也會被情緒裹挾」，也有人表示從他的經歷感受到安慰。謝霆鋒同時提醒年輕從業者，即使熱愛工作，也不應長期透支身體，健康仍應放在重要位置。

謝霆鋒說真正讓自己鬆開、擺脫內耗的關鍵，是「放下」兩個字。(取材自微博)
謝霆鋒說真正讓自己鬆開、擺脫內耗的關鍵，是「放下」兩個字。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他表示自己從小就容易焦慮，對事情要求很高，入行多年後又常自我懷疑、反覆內耗，擔心達不到預期，久而久之失眠愈來愈嚴重。

  • 在2012年失眠最嚴重時，他因看到舒芙蕾影片而進廚房嘗試，透過切菜、揉麵、烘焙等專注動作，讓腦中的雜念暫時停下來。

  • 謝霆鋒提醒年輕人即使熱愛工作，也不要長期透支身體，因為健康比一味追求表現更重要；適時放下壓力，反而更能走得長遠。

謝霆鋒 失眠

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