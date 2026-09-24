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「人間有味」排名吊車尾 胡歌成「八番」男主

娛樂新聞組／綜合報導
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胡歌飾演廚師樊大成。（取材自微博）
胡歌飾演廚師樊大成。（取材自微博）

由黃磊執導的影視劇「人間有味」於日前官宣群像海報，劇中飾演貫穿三十年核心人物「樊大成」的演員胡歌，卻在八位領銜主演名單中位列最後一位。讓不少網民疑惑「胡歌咖位降了嗎」？

事實是，此一排序並非戲份減少或咖位下降，而是源於2026年7月10日實施的演員署名新規，同檔演員須按法定姓名姓氏筆畫由少至多排列。「人間有味」即為新規落地後頭部劇集的首次公開實踐。

海報中八位領銜主演的最終排序依次為：白宇帆(5畫)、楊采鈺(7畫)、何冰(7畫)、李沁(7畫)、楊爍(7畫)、吳曉亮(7畫)、練練(8畫)、胡歌(9畫)。「胡」字9畫在八位領銜主演中筆畫最多，因而排在第八。

胡歌對此轉發海報並回應：「這樣挺好，少了一些紛擾，多了一份純粹。」

「人間有味」改編自小說「收山」，講述北京老字號飯莊「萬唐居」跨越三十年的餐飲傳承故事。胡歌飾演廚師樊大成，從後廚學徒、闖蕩業界至回歸堅守，戲分最重且人物弧光完整。為貼合角色，胡歌提前三個月進入後廚實訓，跟隨全聚德第五代非遺師傅練習片鴨與顛勺，並減重12斤、練出手掌厚繭。

此次署名依據為中國電視劇製作產業協會、中國廣播電視社會組織聯合會等三家協會聯合施行的演員署名新規。新規要求演員頭銜精簡為「領銜主演」、「特別出演」、「出演」三類，同類別統一按法定姓名姓氏筆畫排序。

有網友調侃胡歌為「八番男主」、「內娛首個末番大男主堂堂來襲」，但也有人說胡歌太有格局了，不像別的戲為保住主演排位，將演員發配到特出。

胡歌為了戲剔寸頭、減重。（取材自微博）
胡歌為了戲剔寸頭、減重。（取材自微博）

影視劇「人間有味」海報發布。（取材自微博）
影視劇「人間有味」海報發布。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 原因不是咖位變低或戲份變少，而是因為2026年7月10日實施的演員署名新規，要求同類別演員按法定姓名姓氏筆畫由少到多排列，因此胡歌以9畫排在最後。

  • 依據是中國電視劇製作產業協會等三家協會聯合施行的新規，將演員頭銜精簡為領銜主演、特別出演、出演三類，且同類別必須按法定姓名姓氏筆畫排序。

  • 胡歌飾演貫穿30年的核心人物樊大成，是全劇戲分最重的角色之一。為貼合廚師身份，他提前3個月進入後廚實訓，學片鴨與顛勺，並減重12斤、練出手掌厚繭。

胡歌

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