趙露思成都甜品店開張 麵包糕點40分鐘賣光 川味涼麵吸晴

趙露思再度開了甜品店。（取材自微博）

趙露思 在成都的甜品店Rooosy Time近日開啟試營業便引發打卡熱潮，一大早就餐區就排起長隊；甜品店試營業40分鐘，店內第一批麵包糕點就售罄，有人排隊一個半小時才吃上輕食套餐。其中，售價48元的「川味涼麵」是全場焦點。

Rooosy Time於9月21日至23日試營業，9月24日開業。選址位於成都梵木Flying國際文創公園，整體為白牆原木的韓系治癒風裝修，空間寬敞，被首批顧客稱為「不是濟州島就在成都」。

據封面新聞直擊，23日門店剛開啟，就餐區就排起長隊，甚至有顧客從瀘州乘坐早班動車專程趕來；顧客除粉絲外，還有不少周邊大學生和上班族趁午休前來打卡。

現場顧客李女士透露，她早上10點準時到達，排了約一個半小時才吃上輕食套餐，僅營業40分鐘左右，店內的第一批麵包糕點便基本清空。

在門店現場品類齊全，涵蓋咖啡、甜品蛋糕及主食等，有康普茶、舒芙蕾、三明治、早午餐拼盤、烤物等主食和甜品蛋糕，單品價格區間為26元（人民幣，下同）至98元。其中，售價78元的無蛋奶麥香黑芝麻糕頗受青睞；而售價48元的「川味涼麵」更是成為全場焦點。

此前，趙露思曾公開喊話經紀公司銀河酷娛最終成功解約；到了年末，憑藉電視劇「許我耀眼」，再度收穫關注，今年5月，趙露思的曼谷演唱會1.2萬張門票開售38秒即被搶空。

這是趙露思在橫店甜品店因合夥人商標糾紛關停後重新開出的新店，此前她曾在直播中表示「不會再開甜品店」，此次成都新店被視為她重整商業版圖的信號。

趙露思再度開了甜品店。（取材自微博）

店內排隊人潮。（取材自封面新聞）