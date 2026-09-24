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與楊玏「結婚又離婚」? 王玉雯澄清：有5年情但未領證

娛樂新聞組／綜合報導
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楊玏與王玉雯曾有一段情。(取材自微博)
楊玏與王玉雯曾有一段情。(取材自微博)

娛樂圈再丟震撼彈！年齡相差10歲的男星楊玏與女星王玉雯，日前遭知名娛記爆料兩人早已「結婚又離婚」，甚至遭網友挖出時間線指稱前年結婚、去年上半年即離婚，連登記號碼都遭查出。不過，王玉雯在爆料隔日就親自發文澄清，確認她與楊玏的確有過五年戀情但從未領證，目前兩人已和平分手。

楊玏與王玉雯兩人於2021年合作《縱有疾風起》因戲生情，隨後多次被目擊像普通情侶般牽手逛街、十指緊扣約會。網傳兩人曾合資在北京購入價值800萬元的套房作為婚後小家，楊玏更親自花了3個月盯裝修。

然而，兩人最終分道揚鑣。不少自媒體分析兩人主因在於生活與事業步調不合，網上還爆出「大興區民政局登記編號」。

王玉雯從北舞校花一路轉型，陸續接演《大象席地而坐》、《孤舟》、《值得愛》及《突然的喜歡》等作，事業野心勃勃且不願過早被家庭綁架；40歲的楊玏則出身演藝世家，近年憑《大江大河》系列展現演技，心態更傾向成家立業與生活穩定。

不過，「結婚又離婚」的消息傳出後，王玉雯立刻發文澄清，明確表示「網上流傳的結婚、離婚相關說法都不是事實」，她首度正面承認五年戀情，並稱「最後選擇和平分開，沒有誰對誰錯」。

楊玏與王玉雯曾有一段情。(取材自微博)
楊玏與王玉雯曾有一段情。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她在爆料後立即發文澄清，明確表示網上流傳的結婚、離婚說法都不是事實，強調兩人並未辦理結婚登記。

  • 王玉雯首度正面承認，自己與楊玏確實曾有5年戀情，期間有過穩定交往與公開互動，但始終沒有領證結婚。

  • 文中指出兩人可能因生活與事業步調不合而分手，王玉雯則表示最後是和平分開，沒有誰對誰錯，也未涉及婚姻破裂。

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