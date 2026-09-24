從二婚老登變「Linda爺」劉學義「蘭香如故」靠「這一技」翻盤

劉學義在「蘭香如故」中飾演林錦岐，圖為大婚造型。（取材自微博）

古裝劇「蘭香如故」近日在海峽兩岸都掀起話題，男主劉學義在劇中飾演林錦岐，憑藉細膩演技，將一個原本不討喜的「地板磚」人設演到口碑翻盤，被不少觀眾稱為「劇拋臉」式表演，「眼技」功力大增，評價為播出迄今「20多集沒一秒是不好看的」。「劉學義 演技」也上了熱搜詞條。

「蘭香如故」自2026年9月中旬開播以來，圍繞劉學義的演技話題持續升溫。在前26集中，導演未給男主安排任何情緒激烈的爆發戲，他全程依靠「一幀一幀的細膩表演」補齊人物邏輯，讓觀眾理解角色的隱忍與掙扎。

林錦岐人設難度極高，是林家長孫，對內要制衡家族各方勢力，對外要周旋朝堂抵禦外敵，性格強勢偏執，人設複雜，前期行為強勢易招罵。劉學義的處理方式是「收著演」，將角色的算計與脆弱通過細微神態流露，為行為找到合理動機，讓觀眾「恨不起來」。

劉學義。（取材自微博）

隨著劇情推進，觀眾對該角色的稱呼從戲謔的「二婚老登」轉變為親切的「Linda爺」，角色熱度登頂，微博 指數突破5000萬，印證了其「靠演技自救」的成功。

其中一個為觀眾津津樂道的名場面在第20集，林錦岐興沖沖來見譚松韻飾演的許蘭香，卻撞見其與韓秀才相談甚歡。劉學義在此全程沒一句台詞，沒有靠大爆發的嘶吼戲，而僅憑面部肌肉的細微控制，就完成了從欣喜、錯愕、失落再到暗自醋意的情緒轉換，將暗戀的酸澀與無力感展現得淋漓盡致。該片段播出後即登上熱搜，被讚為「用眼技撐起全劇感情轉折」。

劉學義的原聲台詞亦功底紮實，一開口就能把人帶入劇情，情緒飽滿且字正腔圓，為角色塑造增添了更強的感染力。20多集追下來，觀眾普遍認為他「憑一己之力改變了林錦岐的風評」。