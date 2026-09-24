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又出事…郭宇欣被控違約 私接影視項目、參加商務

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短劇演員郭宇欣陷法律合約與口碑危機。（取材自微博）
短劇演員郭宇欣陷法律合約與口碑危機。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：郭宇欣遭經紀公司指控，私接影視與商務活動。
  • 重點二：公司稱雙方簽有10年合約，已委託律師提告追責。
  • 重點三：錄音風波後再陷合約爭議，輿論對立且本人未回應。

因「盛夏芬德拉」走紅的短劇女星郭宇欣被經紀公司指控嚴重違約，私自承接影視項目、參加商務活動，此前她才因吐槽周也錄音引發熱議。

極目新聞報導，郭宇欣所屬經紀公司心樂之文化發布聲明，指控郭宇欣嚴重違約，稱其近期持續私自承接影視項目拍攝、參加多項公開商務活動。聲明指出，雙方於2024年9月21日簽署為期10年的演藝經紀合約，目前仍在有效期限內。公司表示已委託律師啟動司法程序追究其違約責任，相關案件正在司法機關審理過程中。

聲明同時要求，凡涉及郭宇欣的影視拍攝、商業合作等演藝項目，合作方須事先與公司取得聯繫並獲得書面同意；未經書面同意，任何公司、品牌或個人不得擅自代理或邀請郭宇欣參與任何形式的演藝活動。對於未經同意擅自開展合作的相關方，公司將逐一核實並依法追究法律責任。

聲明發布後，輿論迅速分化為兩個陣營：一方支持經紀公司維權，認為藝人背棄契約精神；另一方則同情藝人被長約捆綁，質疑公司是否有能力兌現資源承諾。雙方各執一詞，但截至目前，郭宇欣本人尚未公開回應。

郭宇欣在接連遭遇「錄音門」及與經紀公司的「違約糾紛」風波後，目前的整體狀態呈現出「工作照常推進、頂風前行，但陷入嚴重法律合約與口碑危機」的複雜局面。

郭宇欣1999年出生，畢業於中央戲劇學院戲劇教育系，此前在長劇中多飾演配角，如「承歡記」中楊紫的同事，曾因交不起房租而考慮放棄演員職業，後在師兄黃浩雯的勸說下接拍短劇，並憑藉「盛夏芬德拉」走紅。

今年6月23日，郭宇欣主演的「盛夏芬德拉」、「東北往事之閃婚玫瑰」雙雙入選第31屆上海電視節白玉蘭獎年度優秀微短劇名單。

另據青島新聞網報導，今年7月4日，一段郭宇欣與工作人員的私下對話錄音在網路流出，錄音中，郭宇欣直言「還我蹭周也？還不一定誰蹭誰呢」，內容迅速衝上文娛熱搜榜首，這一私下議論與她此前直播中倡導的「不要拉踩任何女孩子」形成鮮明反差，外界質疑其表裡不一。

早前作家葉非夜爆料稱，郭宇欣曾私下表示：「要不是她們這些非科班出身的搶了我們科班出身的戲，我也不會來拍短劇。」也引發非議。

經紀公司指控郭宇欣私自承接影視項目、參加商務活動。（取材自微博）
經紀公司指控郭宇欣私自承接影視項目、參加商務活動。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 公司指稱她近期私自承接影視項目拍攝，並參加多項公開商務活動，未依合約流程取得書面同意，因此認定其已構成嚴重違約並啟動追責。

  • 聲明表示，雙方於2024年9月21日簽署為期10年的演藝經紀合約，目前仍在有效期限內，公司已委託律師提起司法程序，案件正在審理中。

  • 她先前才因吐槽周也的錄音引發爭議，這次又被爆出違約糾紛，導致支持公司維權與同情藝人被長約束縛的聲音並存，形象與合作前景都受影響。

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