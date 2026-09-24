「抓特務」賠1億多 馮小剛：遭網暴式干擾 很對不起投資方

馮小剛。（取材自極目新聞）

導演馮小剛近日在接受採訪時，首次回應此前他執導的電影「抓特務」票房失利，以及早前「垃圾電影多，是因為垃圾觀眾」的言論風波。他表示，「垃圾觀眾」言論是被斷章取義；「抓特務」虧損則是因受到「網暴式、非理性」的干擾，讓他覺得「我很對不起投資方。」

馮小剛近日在接受「鳳凰周刊」旗下「冷杉RECORD」專訪時，首次正面回應「「垃圾電影多，是因為有垃圾觀眾」的言論爭議表示，那是在一個電影節論壇上的發言，被斷章取義後引發了很多人的憤怒。「這也是煽動觀眾的一個做法。」馮小剛說，「今天在這兒我仍然想說，換一個說法，優質電影需要優質的觀眾，按這個邏輯來說，垃圾電影票房很高，是為什麼？我這麼說，能不能更準確地表達我的意思？」

2017年6月，第20屆上海國際電影節金爵論壇，第20屆上海國際電影節的首場金爵電影論壇以「用工匠精神，打造中國電影」為題，邀來導演馮小剛、陳可辛，以及北大教授戴錦華和作家張大春展開討論。導演馮小剛在討論中表示：「中國怎麼這麼多垃圾電影，還不是因為有那麼多垃圾觀眾。你不去捧場，就沒這東西，往往垃圾票房還很好」，馮小剛主張觀眾應是導演的「對手」而非「上帝」。此言論一經提出便迅速引發爭議。

另關於馮小剛新片「抓特務」，最終票房為1.19億元（人民幣，下同），而網傳該片投資近3億元。

對此，馮小剛坦言，票房不好是事實，自己也很痛心。他說：「我很對不起投資方，現在這樣有擔當的投資方越來越少了。更多的投資方，其實是跟導演說廢話少說，你就跟我說什麼賺錢。」

對於虧損原因，馮小剛認為影片受到了「網暴式、非理性」的干擾。他也澄清了網傳投資額：「我也不知道網傳的3億從哪來的，實際上阿里是拿出了2億的預算來拍，而我們給他們的結算是1.65億，節省了3000多萬。但即便是這樣，從現在的票房來說，它也是虧損的。」