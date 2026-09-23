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「繁花」中的爺叔 中國一級演員游本昌去世 享壽93歲

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中國國家話劇院表演藝術家、國家一級演員游本昌因病去世，享壽93歲。(取材自微博)
中國國家話劇院表演藝術家、國家一級演員游本昌因病去世，享壽93歲。(取材自微博)

中國國家話劇院表演藝術家、國家一級演員游本昌今晨在北京因病去世，享壽93歲。這位因「濟公」走紅的演員，2023年再憑「繁花」中的「爺叔」受到關注。游本昌從事文藝工作70多年，2024年遞交入黨申請書，2025年5月獲批准成為中共預備黨員。

綜合澎湃新聞、紅星新聞報導，游本昌出生於1933年，長期從事戲劇表演，1985年，52歲的游本昌主演電視劇「濟公」後走紅。此後，他持續從事表演及相關工作，並擔任中國國家話劇院一級演員。

游本昌1933年9月16日出生於江蘇省泰州市海陵區，身兼演員、導演、出品人等身分。2023年12月熱播的「繁花」中，他飾演「爺叔」，再次受到觀眾關注。

2024年5月30日，第29屆上海電視節白玉蘭獎公布入圍名單，「繁花」中的胡歌、唐嫣、董勇、范湉湉分別入圍最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角及最佳女配角。劇方工作人員當時透露，游本昌主動聯繫劇組，提出不參與該屆白玉蘭獎評獎申報。

胡歌曾談及此事表示，他看到相關消息時「其實是笑了」，因為他認為這就是游本昌平時的作風。胡歌並表示，游本昌在生活和工作中一直幫助年輕人，對自己的要求也很高，「他不會告訴你應該怎麼做，他都做給你看了——以身作則。」

游本昌從事文藝事業70多年，早年已有入黨心願，但認為自己尚未達到黨員條件。2024年初，他正式向黨組織遞交入黨申請書，2025年5月獲批准成為中共預備黨員。

精華 FAQ

  • 內文指出，游本昌今晨在北京因病去世，享壽93歲。他是中國國家話劇院表演藝術家、國家一級演員，也是長年活躍於戲劇與影視表演的重要人物。

  • 他在2023年熱播劇《繁花》中飾演「爺叔」，以沉穩、帶有人生閱歷的形象引發討論，也讓許多觀眾重新認識這位資深演員，進一步帶動他的後續關注度。

  • 游本昌從事文藝工作70多年，2024年初正式遞交入黨申請書，2025年5月獲批准成為中共預備黨員；他也曾主動請劇組不參與白玉蘭獎評獎申報。

中共 繁花

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