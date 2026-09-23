王祖賢曝與齊秦分手「沒再談戀愛」 罕見提往日情心聲

齊秦(左)與王祖賢當年愛得轟轟烈烈。（本報資料照片）

現年59歲的女神王祖賢 息影多年，近年淡出螢光幕過著清靜日子，近日罕見登上節目「互相關注」接受專訪。被問及上一次談戀愛是什麼時候？她態度豁達且直言不諱：「就是人盡皆知的那一次。」坦言指的正是當年與歌手齊秦長達15年的轟轟烈烈情史。

王祖賢與齊秦當年因拍攝電影「芳草碧連天」相識，多年來分分合合、甚至一度論及婚嫁，最終仍走向分手，而她也自此保持單身至今。談起這段刻骨銘心的舊情，王祖賢顯得相當平靜。她表示自己後來想通了許多關於宿命的安排，直言：「這個感情是個債啊，我也覺得還完了。」

在她看來，感情本質就像一筆宿債，當緣分走到盡頭、兩人選擇各奔東西，不過是自然而然的結果。至於究竟幾歲才還清這筆情債？王祖賢透漏了關鍵，坦言單方面想放下根本沒用：「要對方放下才可以，他認為這個事情我夠了，他離開了，理所當然，他覺得全了，這樣才行。」

被主持人提醒當時還清情債時其實非常年輕，王祖賢則溫柔表示自己心中非常安心，並誠心希望對方好、能看到對方完成夢想，自己也會開心送上祝福。

走過情關，王祖賢對「愛」與「情」也有了全新體悟。她認為人世間可以擁有愛，但最好別陷入太深的「情念」，因為「情」往往伴隨著占有、嫉妒與貪嗔癡等煩惱；反觀純粹的「愛」能包容萬物，只要不執著，內心就能更加自在。

除了感情生活，面對外界多年來對她外貌變化的種種討論，王祖賢也展現出相當坦然的態度。她笑稱大家的記憶似乎出現了斷層，因為自己淡出螢光幕多年，大眾的印象始終停留在她19歲飾演「聶小倩」時的驚艷模樣，一看到她露面就以為還是當年那個少女，卻忽略了她如今已快邁入60歲。

面對歲月流逝與外界聲音，她表示自己現在生活簡單、喜歡睡覺，雖然有時看不懂世間紛擾，但依然選擇用最舒服自在的方式過好當下。

26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）

王祖賢在接受專訪時，首度提及當年與齊秦的情史。（取材自小紅書）