楊冪「自己剪的」短髮驚艷米蘭 網讚：又美又颯的芭比

楊冪短髮造型，令人驚艷。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 楊冪在米蘭秀場前親手剪短髮，造型瞬間驚豔全場。

楊冪在米蘭秀場前親手剪短髮，造型瞬間驚豔全場。 重點二： 她還把髮色染深，完成從剪髮到染髮的整體改造。

她還把髮色染深，完成從剪髮到染髮的整體改造。 重點三：新短髮搭配Prada格紋套裝，被網友讚為又美又颯。

有娛樂圈「拚命三娘」之稱的楊冪 ，短髮新造型讓人眼睛一亮，還配上齊劉海，看起來「年輕了不只20歲」；剛放出照片時很多人差點沒認出來，說這簡直像「換了張臉」，楊冪還表示，短髮是她自己剪的。

楊冪多年來一直以長髮形象示人，無論是古裝劇中的盤髮還是現代劇裡的大波浪，都成標誌性符號。沒想到這次落地米蘭，楊冪親手剪短髮，瞬間美出了新高度。一時間，「楊冪自己剪短髮」的詞條衝上熱搜，誰能想到楊冪不僅是被演員埋沒的穿搭博主，還是這麼厲害的造型師。

綜合中華網、韓小娛報導，楊冪解釋，早上覺得短髮顯得髮色「有點淺」，下午又去把頭髮染深，硬是完成了從剪到染的閉環。最後呈現在秀場上的，是一頭灰棕霧感的露耳短髮，層次俐落，搭配Prada復古格紋套裝。媒體和網友的評價很統一：「又美又颯」、「時髦精」，甚至有人讚她像「超級芭比 」。

報導指出，其實這不是楊冪第一次嘗試短髮；之前拍電影時留過蘑菇頭，狗啃式瀏海配上白皮膚，顯得古靈精怪，與平時的御姐形象完全不同。這次的短髮更徹底，直接剪到耳朵以上，她本來就臉小，短髮一襯托，更顯精緻。

很多人猜測楊冪是為新劇換造型，她在採訪中也提到，換髮型是為了角色需要，「是角色讓我敢改變」，歸根結柢還是為了作品服務。

楊冪短髮造型，令人驚艷。（視頻截圖）

楊冪短髮造型，令人驚艷。（取材自微博）