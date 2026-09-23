楊冪「自己剪的」短髮驚艷米蘭 網讚：又美又颯的芭比
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有娛樂圈「拚命三娘」之稱的楊冪，短髮新造型讓人眼睛一亮，還配上齊劉海，看起來「年輕了不只20歲」；剛放出照片時很多人差點沒認出來，說這簡直像「換了張臉」，楊冪還表示，短髮是她自己剪的。
楊冪多年來一直以長髮形象示人，無論是古裝劇中的盤髮還是現代劇裡的大波浪，都成標誌性符號。沒想到這次落地米蘭，楊冪親手剪短髮，瞬間美出了新高度。一時間，「楊冪自己剪短髮」的詞條衝上熱搜，誰能想到楊冪不僅是被演員埋沒的穿搭博主，還是這麼厲害的造型師。
綜合中華網、韓小娛報導，楊冪解釋，早上覺得短髮顯得髮色「有點淺」，下午又去把頭髮染深，硬是完成了從剪到染的閉環。最後呈現在秀場上的，是一頭灰棕霧感的露耳短髮，層次俐落，搭配Prada復古格紋套裝。媒體和網友的評價很統一：「又美又颯」、「時髦精」，甚至有人讚她像「超級芭比」。
報導指出，其實這不是楊冪第一次嘗試短髮；之前拍電影時留過蘑菇頭，狗啃式瀏海配上白皮膚，顯得古靈精怪，與平時的御姐形象完全不同。這次的短髮更徹底，直接剪到耳朵以上，她本來就臉小，短髮一襯托，更顯精緻。
很多人猜測楊冪是為新劇換造型，她在採訪中也提到，換髮型是為了角色需要，「是角色讓我敢改變」，歸根結柢還是為了作品服務。
她把長髮直接剪成耳上短髮，還加上齊劉海與灰棕霧感髮色，整體看起來更俐落年輕，讓不少人第一眼差點認不出來。 她表示一開始覺得短髮顯得髮色有點淺，下午又去把頭髮染深，等於自己完成剪髮和染髮的整套變化，最後才以新造型登上秀場。 媒體與網友普遍給予正面評價，形容她又美又颯、很時髦，甚至有人說像超級芭比；而她也提到換髮型是為了角色需要。
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她把長髮直接剪成耳上短髮，還加上齊劉海與灰棕霧感髮色，整體看起來更俐落年輕，讓不少人第一眼差點認不出來。
她表示一開始覺得短髮顯得髮色有點淺，下午又去把頭髮染深，等於自己完成剪髮和染髮的整套變化，最後才以新造型登上秀場。
媒體與網友普遍給予正面評價，形容她又美又颯、很時髦，甚至有人說像超級芭比；而她也提到換髮型是為了角色需要。
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