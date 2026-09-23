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「蘭香如故」中藏紅樓夢「建模臉」 侯長榮：1天戲份也要投入

中國新聞組╱北京23日電
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87 版《紅樓夢》中，侯長榮一人分飾北靜王、柳湘蓮兩個經典角色（取材自微博）
87 版《紅樓夢》中，侯長榮一人分飾北靜王、柳湘蓮兩個經典角色（取材自微博）

在熱播劇「蘭香如故」中飾演林家老太爺的江蘇演員侯長榮，近日因溫潤氣質與儒雅精緻的古裝扮相登上熱搜，「都說不要找太漂亮的老頭演祖父」話題引發熱議。面對觀眾大讚其自帶書卷貴氣，侯長榮回應了大家的喜愛，並感性表示當下影視機會變少，自己非常珍惜每一次創作，「哪怕只有一天的戲份，也要全身心去投入」。

紫牛新聞報導，許多觀眾感慨侯長榮顏值極高，適配豪門長輩，劇中他與劉學義對手戲頗多，化解危機的橋段更成為名場面。網友紛紛大讚他是資深古裝美男，甚至有人留下「夢回紅樓夢」的評論。對此，侯長榮透露劇組製作十分講究，除了植入南京美食與地名外，他也在此劇邂逅昔日「紅樓故交」——在「紅樓夢」中飾演賈雲的吳曉東，此次化身棲霞書院大儒方域。侯長榮笑稱：「我們那時候在『紅樓夢』

學習班就在一起，可惜這次在戲裡沒有對手戲。」

談及近年的演藝規畫與生活狀態，侯長榮展現出隨緣與樂觀的心態。他坦言自己平常也會刷短視頻，但常覺得占用工作時間而產生負疚感；至於熱門的短劇則尚未嘗試，主要是擔心節奏太快跟不上，「順其自然吧，現在AI也出來了。短劇週期特別短，他們要的反應等各方面能力我跟不上。」沒拍戲的日子他樂於宅在家陪伴家人或與朋友聚會。

事實上，侯長榮放在40年前是實打實的「建模臉」，在87版「紅樓夢」中一人分飾北靜王與柳湘蓮兩個經典角色，憑藉扎實的戲曲小生功底令人印象深刻。他與「紅樓夢」緣分極深，戲外更與劇中飾演香菱的演員結為連理。小時候學戲曲吃過的苦，也為他如今適應劇組的高強度工作打下了良好基礎。

入行數十年間，侯長榮常年在各大劇集中出演長輩角色，堪稱「美女的爸爸」專業戶，包含在「玫瑰的故事」飾演劉亦菲父親、「長相思」飾演楊紫的外祖父西炎王，以及在「唐宮奇案」飾演白鹿的師父等。侯長榮表示，感謝經紀人的辛苦與熟悉團隊的默契，未來只要挑選到適合且有創作衝動的角色，就會持續努力為觀眾帶來好作品。

在熱播劇「蘭香如故」中，江蘇演員侯長榮飾演林家老太爺。（取材自微博）
在熱播劇「蘭香如故」中，江蘇演員侯長榮飾演林家老太爺。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因他在劇中飾演林家老太爺，古裝扮相溫潤儒雅、氣質出眾，被觀眾大讚自帶書卷貴氣，甚至引發「不要找太漂亮的老頭演祖父」的討論。

  • 他坦言當下影視機會變少，但仍很珍惜每一次創作，認為即使只有1天戲份也要全身心投入，對工作保持隨緣且樂觀的態度。

  • 他在87版《紅樓夢》中一人分飾北靜王與柳湘蓮，並與劇中飾演香菱的演員結為連理，這段經歷也奠定他日後飾演多位長輩角色的基礎。

長榮

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