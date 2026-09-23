我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「東北風暴」逼近 紐約周末恐迎強風、暴雨

川普破60年慣例親迎習近平 金融時報：對中鷹派受挫

被爆「結婚又離婚」 王玉雯澄清未領證 認了與楊玏5年情

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王玉雯首度承認五年戀情。(取材自微博)
王玉雯首度承認五年戀情。(取材自微博)

娛樂圈再丟震撼彈！年齡相差10歲的男星楊玏與女星王玉雯，日前遭知名娛記爆料兩人早已「結婚又離婚」，甚至遭網友挖出時間線指稱前年結婚、去年上半年即離婚，連登記號碼都遭查出。不過，王玉雯在爆料隔日就親自發文澄清，確認她與楊玏的確有過五年戀情但從未領證，目前兩人已和平分手。

楊玏與王玉雯兩人於2021年合作《縱有疾風起》因戲生情，隨後多次被目擊像普通情侶般牽手逛街、十指緊扣約會。網傳兩人曾合資在北京購入價值800萬元的套房作為婚後小家，楊玏更親自花了3個月盯裝修。

然而，兩人最終分道揚鑣。不少自媒體分析兩人主因在於生活與事業步調不合，網上還爆出「大興區民政局登記編號」。

王玉雯從北舞校花一路轉型，陸續接演《大象席地而坐》、《孤舟》、《值得愛》及《突然的喜歡》等作，事業野心勃勃且不願過早被家庭綁架；40歲的楊玏則出身演藝世家，近年憑《大江大河》系列展現演技，心態更傾向成家立業與生活穩定。

不過，「結婚又離婚」的消息傳出後，王玉雯立刻發文澄清，明確表示「網上流傳的結婚、離婚相關說法都不是事實」，她首度正面承認五年戀情，並稱「最後選擇和平分開，沒有誰對誰錯」。

楊玏（圖）與王玉雯曾有一段情。(取材自微博)
楊玏（圖）與王玉雯曾有一段情。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她在爆料後隔日親自發文澄清，明確表示網傳的結婚、離婚說法都不是事實，強調自己與楊玏從未領證，外界爆料並不屬實。

  • 她首度正面承認與楊玏曾交往5年，兩人是在合作《縱有疾風起》後傳出戀情，過去也多次被拍到如情侶般約會、牽手。

  • 外界分析分開主因可能是生活與事業步調不同，王玉雯偏重事業發展，楊玏則較傾向成家穩定；網上還傳出合資買房與民政局登記編號等說法。

上一則

「蘭香如故」中藏紅樓夢「建模臉」 侯長榮：1天戲份也要投入

延伸閱讀

井柏然結婚了？傳與劉雯低調領證 交往6年已改口叫爸媽

井柏然結婚了？傳與劉雯低調領證 交往6年已改口叫爸媽
離婚5年的佟麗婭拋震撼彈：10歲兒至今不知父母已分手

離婚5年的佟麗婭拋震撼彈：10歲兒至今不知父母已分手
不像吳昊宸… 馬伊琍戀愛了？與神祕男並肩坐路邊喝咖啡

不像吳昊宸… 馬伊琍戀愛了？與神祕男並肩坐路邊喝咖啡
許嵩剛官宣結婚 馮禧被扒黑歷史 「高中談師生戀」

許嵩剛官宣結婚 馮禧被扒黑歷史 「高中談師生戀」

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
女星張玲(左，聯合報系資料照)、成龍(右，取自微博)。

成龍昔遭當紅女星羞辱「你這種人能配我嗎？」到死都記得

2026-09-15 12:59

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻