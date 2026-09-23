見面會寵粉 迪麗熱巴摘戒戴落淚粉絲手上 網「嫉妒瘋了」

迪麗熱巴舉辦見面會，與粉絲實現七年之約。（取材自微博）

女星迪麗熱巴 近日舉辦暌違七年的粉絲見面會，這場活動不但全程免費，還準備了價值超過2000元（人民幣，約297美元）的伴手禮。在互動環節中，熱巴與上台粉絲對視聊天、碰拳、拉鉤、擁抱，甚至還親手摘下戒指戴到粉絲手上，寵粉無極限的舉動讓現場氣氛high爆，名場面更讓線上觀看人次突破3314萬。

這場名為「香辣狂歡」的見面會888個名額全部免費，從活躍粉絲中抽籤入場，活動現場設置童年臥室、舞蹈練功房、大學宿舍及試鏡間等展區，呈現熱巴一路成長的經歷。

迪麗熱巴在見面會上展現性感一面。（取材自微博）

迪麗熱巴寵粉舉動，讓現場氣氛high爆。（取材自微博）

在互動環節時，熱巴與粉絲對視聊天、愛的抱抱、伸手幫粉絲擦眼淚，還摘下自己手上的戒指，親手戴到一名激動落淚的粉絲手上，並俯身送上吻手禮，讓網友直呼「這簡直求婚」、「嫉妒得要瘋了」。有一名男粉絲在與熱巴握手後，興奮地掩面跑下台，更讓網友笑翻。除此之外，還有人發現熱巴在與粉絲碰拳前會先摘下戒指，避免讓對方感到疼痛，展現貼心一面。

除了一對一互動，熱巴還準備了手寫專屬「同學錄」，形容粉絲「勇敢、溫柔、一如既往」，並設置了時間膠囊，許下十年之約：「我希望在十年後，依然還能想起此時此刻的我們」。

在觀看粉絲製作的短片時，熱巴一度感動落淚，感慨「七年過得真的很快，這會讓我更加期待未來七年的改變」。台下粉絲也跟著哭成一片，現場溫馨感人，成就了一場「雙向奔赴」的見面會。

迪麗熱巴粉絲見面會，「雙向奔赴」溫馨感。（取材自微博）