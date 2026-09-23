我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克盛讚上海超級工廠 大力推薦中國遊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

見面會寵粉 迪麗熱巴摘戒戴落淚粉絲手上 網「嫉妒瘋了」

娛樂新聞網／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪麗熱巴舉辦見面會，與粉絲實現七年之約。（取材自微博）
迪麗熱巴舉辦見面會，與粉絲實現七年之約。（取材自微博）

女星迪麗熱巴近日舉辦暌違七年的粉絲見面會，這場活動不但全程免費，還準備了價值超過2000元（人民幣，約297美元）的伴手禮。在互動環節中，熱巴與上台粉絲對視聊天、碰拳、拉鉤、擁抱，甚至還親手摘下戒指戴到粉絲手上，寵粉無極限的舉動讓現場氣氛high爆，名場面更讓線上觀看人次突破3314萬。

這場名為「香辣狂歡」的見面會888個名額全部免費，從活躍粉絲中抽籤入場，活動現場設置童年臥室、舞蹈練功房、大學宿舍及試鏡間等展區，呈現熱巴一路成長的經歷。

迪麗熱巴在見面會上展現性感一面。（取材自微博）
迪麗熱巴在見面會上展現性感一面。（取材自微博）

迪麗熱巴寵粉舉動，讓現場氣氛high爆。（取材自微博）
迪麗熱巴寵粉舉動，讓現場氣氛high爆。（取材自微博）

在互動環節時，熱巴與粉絲對視聊天、愛的抱抱、伸手幫粉絲擦眼淚，還摘下自己手上的戒指，親手戴到一名激動落淚的粉絲手上，並俯身送上吻手禮，讓網友直呼「這簡直求婚」、「嫉妒得要瘋了」。有一名男粉絲在與熱巴握手後，興奮地掩面跑下台，更讓網友笑翻。除此之外，還有人發現熱巴在與粉絲碰拳前會先摘下戒指，避免讓對方感到疼痛，展現貼心一面。

除了一對一互動，熱巴還準備了手寫專屬「同學錄」，形容粉絲「勇敢、溫柔、一如既往」，並設置了時間膠囊，許下十年之約：「我希望在十年後，依然還能想起此時此刻的我們」。

在觀看粉絲製作的短片時，熱巴一度感動落淚，感慨「七年過得真的很快，這會讓我更加期待未來七年的改變」。台下粉絲也跟著哭成一片，現場溫馨感人，成就了一場「雙向奔赴」的見面會。

迪麗熱巴粉絲見面會，「雙向奔赴」溫馨感。（取材自微博）
迪麗熱巴粉絲見面會，「雙向奔赴」溫馨感。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 這場名為「香辣狂歡」的見面會全程免費，888個名額以抽籤方式從活躍粉絲中產生，現場還設有童年臥室、舞蹈練功房等展區，並附送價值超過2000元的伴手禮。

  • 她與粉絲對視聊天、碰拳、拉鉤、擁抱，還幫粉絲擦眼淚，甚至摘下自己的戒指親手戴到落淚粉絲手上，並俯身送上吻手禮，整個互動充滿寵粉氛圍。

  • 因為熱巴不僅準備了手寫同學錄與時間膠囊，還在看粉絲短片時感動落淚，感慨7年過得很快；台下粉絲也跟著哭成一片，讓整場活動充滿真情與回應。

迪麗熱巴

上一則

艾拉蘭利告示牌連23冠 Choosin' Texas 蟬聯最久冠軍曲

下一則

「黑澀會」小蠻14歲拚出道 苦練國標慘摔：痛一輩子

延伸閱讀

《早春晴朗》收官…孫千哭到說不出話 井柏然惹全場鼻酸

《早春晴朗》收官…孫千哭到說不出話 井柏然惹全場鼻酸
席琳狄翁戰勝罕病 巴黎復出開唱 粉絲激動喊「真正的鬥士」

席琳狄翁戰勝罕病 巴黎復出開唱 粉絲激動喊「真正的鬥士」
丁禹兮寵工作團隊 中秋送每人1把黃金小刀 還刻1個字

丁禹兮寵工作團隊 中秋送每人1把黃金小刀 還刻1個字
「姐不差錢」 姚安娜出圈名梗 被粉絲作成表情包拼豆

「姐不差錢」 姚安娜出圈名梗 被粉絲作成表情包拼豆

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
女星張玲(左，聯合報系資料照)、成龍(右，取自微博)。

成龍昔遭當紅女星羞辱「你這種人能配我嗎？」到死都記得

2026-09-15 12:59

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜