「早春晴朗」拍續集 井柏然、孫千曖昧發文 默認二搭？

「早春晴朗」要拍續集，粉絲敲碗井柏然(右)和孫千(左)二搭。(取材自微博)

中國男星井柏然主演的「早春晴朗」播出後口碑與熱度雙收，就在劇迷反覆刷劇、走不出劇情時，近日優酷宣布將推出續集「盛夏晴朗」，由原班人馬接續創作，並同步釋出概念海報。由於男女主角紛紛轉發文章，被認為是默認將回鍋演出，引發網友暴動，紛紛敲碗井柏然二搭孫千，期望能看到劇中角色婚後的故事。

據了解，「盛夏晴朗」由「早春晴朗」主創團隊打造，核心編劇高小嫻繼續執筆，據傳劇情設定將承接前作，講述欒念及尚之桃婚後的全新故事，主打真實、細膩、落地的成年人婚姻日常。但官方目前尚未宣布是否確定由井柏然和孫千繼續出演續集，影迷直呼「換人就不看」、「只為原班人馬埋單」。

不過，「早春晴朗」劇中角色帳號欒念在官宣「盛夏晴朗」當天發文，稱「盛夏，沒有冰雕」，尚之桃也回應「說了不會結束的」；網路更傳出井柏然與孫千將於12月在長春開機二搭，引發影迷無限期待，還有人開玩笑說可以接著拍「金秋晴朗」、「暖冬晴朗」。

目前「盛夏晴朗」已正式納入優酷2027年度片單，具體播出時間尚未官宣，若井柏然、孫千順利回歸，可望提前鎖定2027年爆款偶像劇。

「早春晴朗」將拍續集「盛夏晴朗」。(取材自微博)