「收穫垃圾」…鄭愷帶4歲兒海釣 連釣2條抹布場面網笑翻

鄭愷近日帶著4歲兒子出海釣魚，意外上演「大魚沒釣到，抹布釣兩條」的爆笑場面。(視頻截圖)

中國男星鄭愷近日帶著4歲兒子宣宣出海釣魚 ，原本滿心期待能釣上一條大魚，沒想到魚竿接連兩度有「動靜」，最後拉上岸的竟然都是抹布，意外上演「大魚沒釣到，抹布釣兩條」的爆笑場面。鄭愷17日在社交平台分享親子 海釣Vlog，相關話題隨即引發網友熱議。

綜合媒體報導，影片中，鄭愷與兒子穿著厚外套站在船上，父子倆迎著海風準備下竿。年僅4歲的宣宣卻像個小大人，認真提醒爸爸：「很重的魚千萬別拉，萬一是大鯨魚或大鯊魚怎麼辦？」童言童語配上一本正經的表情，讓鄭愷哭笑不得，也為這趟旅程增添不少童趣。

鄭愷近日帶著4歲兒子出海釣魚，意外上演「大魚沒釣到，抹布釣兩條」的爆笑場面。(視頻截圖)

據報導，第一次魚竿猛然下沉時，鄭愷滿懷期待收線，最後拉上來的卻是一塊破舊抹布，父子倆頓時面面相覷。原以為只是一次意外，沒多久魚竿再次傳來動靜，宣宣也在旁替爸爸加油，結果拉上水面的竟然又是一塊更大的抹布。鄭愷當場無奈自嘲：「今天怎麼跟抹布這麼有緣？我手怎麼這麼重？」

這段反差十足的畫面曝光後，相關話題「鄭愷和兒子海釣上來兩條抹布」登上熱搜，網友紛紛笑稱父子倆這趟出海「收穫垃圾」，也有人留言「抹布：沒想到吧，又是我」，直呼這趟海釣宛如被「綜藝之神」眷顧。

除了意外笑料，影片中父子自然互動也受到關注。鄭愷近年偶爾分享家庭生活，此次雖然沒能釣到魚，卻耐心陪伴兒子完成難得的親子時光。

鄭愷與苗苗於2020年5月官宣結婚，婚後育有三個孩子。兒子小名宣宣，2022年出生，今年剛滿4歲。此前鄭愷曾多次在節目中提及家庭生活，坦言有了孩子後心態變化很大，更注重陪伴與安全感。