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我也想要… 丁禹兮挺團隊 中秋暖心送「黃金小刀」刻上兮字

娛樂新聞組／綜合報導
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丁禹兮送給團隊員工的中秋禮是一把黃金小刀。(取材自微博)
丁禹兮送給團隊員工的中秋禮是一把黃金小刀。(取材自微博)

中國男星丁禹兮寵粉更寵工作團隊，近日傳出他送給每個員工的中秋大禮竟是一把黃金小刀，上面刻著他名字的「兮」字，重量是5克。依照黃金現貨價格1克939元（人民幣，下同，約139美元）計算，一把小刀不計工錢就要價4695元(約700美元)，花費相當可觀。

製作廠商透露，這款黃金小刀是丁禹兮特別訂製給員工的，除了黃金本身的價值外，上面刻著代表丁禹兮的「兮」字，精巧又獨特，讓粉絲直誇「有意義又有價值」。

據了解，這不是丁禹兮第一次送黃金，2026年1月他在上海出席品牌活動時，就曾自費購買黃金首飾，隨機贈予現場粉絲，並親手撕掉價格標籤減輕粉絲心理負擔。在成都生日演唱會上，他自費約3.3萬元(4925美元)購買黃金項鍊，以「娘家人」身分將項鍊送給一名在演唱會上被求婚的粉絲當嫁妝。

更早之前，丁禹兮還花費15萬元(2.24萬美元)購買27條Versace的項鍊送給現場粉絲，因此被網友稱為「滬上買單王」；去年中秋節在「永夜星河」劇組時，他也給全組幾百人每人發了一百塊紅包，出手相當大方。

丁禹兮再度大手筆送工作人員黃金小刀的事情傳出後，網友紛紛表示羨慕，直呼「有這麼好的老闆，我也想要」、「什麼神仙老闆」、「就不能多我一個員工嗎」。

丁禹兮出手大方，被網友戲稱是帶貨王。(取材自小紅書)
丁禹兮出手大方，被網友戲稱是帶貨王。(取材自小紅書)

丁禹兮送團隊員工一人一把黃金小刀，上面還刻有「兮」字。(取材自微博)
丁禹兮送團隊員工一人一把黃金小刀，上面還刻有「兮」字。(取材自微博)

丁禹兮不只寵粉，對員工也相當大方。(取材自微博)
丁禹兮不只寵粉，對員工也相當大方。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他送的是每位員工一把特別訂製的黃金小刀，重量約5克，刀身還刻有代表他名字的「兮」字，兼具紀念性與收藏價值。

  • 依照每克939元計算，一把5克的小刀約4695元，若再加上製作工錢成本更高，因此讓外界驚訝他對團隊出手非常大方。

  • 他曾自費買黃金首飾送粉絲，也在演唱會上送黃金項鍊當嫁妝，還花15萬元買27條Versace項鍊送人，並在劇組發過紅包。

中秋 丁禹兮

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