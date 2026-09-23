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神仙老闆… 白鹿豪送員工1人1支頂配iPhone 酷保鑣笑了

娛樂新聞組／綜合報導
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白鹿自己開工作室當老闆，送給員工一人一支1TB的iPhone 18 Pro Ma...
白鹿自己開工作室當老闆，送給員工一人一支1TB的iPhone 18 Pro Max。（取材自微博）

中秋節日將近，中國女星白鹿給團隊所有人員都送了一台1TB的iPhone 18 Pro Max，還特意挑選象徵她個人應援色的冰川藍。依照官方定價一台16499元（人民幣，下同，約2452美元）計算，據爆料共買了14台，共花費23萬元(約3.43萬美元)，大方行徑讓網友大喊「還缺人嗎」。

白鹿7月才剛成立個人工作室，剛當上老闆就以厚禮回饋跟隨自己的核心團隊，展現超狂財力。據了解，她送iPhone的對象包括替身、司機、保鏢、助理、官攝等每一名工作人員，大家收到新手機後相當開心，有人當場向線下粉絲炫耀，還有人激動發文：「幸福住了，我將是鹿姐的死侍。」

白鹿送給員工1人1支1TB的iPhone 18 Pro Max。（取材自微博）
白鹿送給員工1人1支1TB的iPhone 18 Pro Max。（取材自微博）

員工們開心地與白鹿一起合照自拍，每個人都笑得合不攏嘴，連平常嚴肅的保鑣也嘴角失守，反差畫面讓粉絲笑翻。有員工表示，自己和白鹿認識六年了，她總是能量滿滿，對身邊的人特別好，「過年紅包從不落下，就算沒再一起過年都會囑咐給我們發紅包」。

超大手筆呵護員工的行徑曝光後，白鹿在直播中回應，稱「大家對我也很好，新的開始就大家都好好努力」。看到這樣的明星老闆，許多網友紛紛問道：「請問白鹿還徵人嗎？」「姐姐還缺保鑣嗎？」還有人向白鹿團隊工作人員隔空喊話，要他們「以後千萬別偷懶打混摸魚」。

精華 FAQ

  • 她送的是14台1TB的iPhone 18 Pro Max，並特意挑選冰川藍配色，據稱對應她的個人應援色，送給團隊多名核心工作人員。

  • 依照官方定價每台16499元人民幣計算，14台合計約23萬元人民幣，約折合3.43萬美元，因而被網友形容相當豪氣。

  • 員工收到手機後十分開心，還有人發文稱自己像白鹿的死侍；白鹿則在直播表示大家對她也很好，希望新的開始彼此都能好好努力。

白鹿 iPhone 冰川

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